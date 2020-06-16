Долар падає і продовжуватиме падати відносно євро та інших сильних валют на фоні пандемії коронавірусу та кризи, яку та спричинила.

Епоха сильного долара добігає кінця

Стівен Роуч, один з найбільш авторитетних аналітиків, колишній глава Morgan Stanley Asia, стурбований тим, що зміна глобальної ситуації в поєднанні з великим дефіцитом бюджету в США призведе до краху долара. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC.

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Американська економіка давно страждає від значних макродисбалансів: з дуже низькими внутрішніми запасами та постійним дефіцитом поточного рахунку. Долар впаде дуже-дуже різко,

– заявив Стівен Роуч.

Який долар прогнозує експерт

Експерт прогнозує зниження долара на 35% у порівнянні з іншими основними валютами.

Індекс американської доларової валюти за останні два тижні збільшився на більш ніж один відсоток і цього року є відносно рівним. Але Роуч вважає, що не час розслаблятися.

"Національний рівень заощаджень, ймовірно, піде глибше у мінус, ніж це було колись в історії США чи будь-якої іншої провідної економіки світу," – сказав він.

Коли настане крах долара

Роуч прогнозує, що долар обвалиться впродовж наступних одного-двох років, можливо пізніше. Експерт додає, що цей ризик практично неминучий і інвестори не повинні цього ігнорувати.

За словами Роуча, навіть зміна керівництва у Вашингтоні в листопаді не змогла б значно змінити ситуацію – особливо, коли законодавці намагаються боротися з економічними наслідками коронавірусної кризи безпрецедентними заходами стимулювання.

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Політикам ніколи не доводилося стикатися з чимось близьким до цього краху,

– резюмує Роуч.



Долар до євро за останні два місяці / Скріншот