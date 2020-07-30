Дослідження Єльського університету доводить хибність уявлення про те, що виплата допомоги по безробіттю в розмірі 600 доларів в тиждень шкідливо для економіки.

В Республіканській партії США найчастіше критикують програму допомоги. На думку противників рішення, воно стимулює зростання безробіття. Однак експерти визнали твердження міфом, не підтвердженими фактами, йдеться в матеріалі Bloomberg.

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Виявилося, що працівники, які отримували збільшені виплати, повертаються на роботу з тією ж інтенсивністю, що і всі інші.

Для дослідження автори роботи вивчили дані компанії Homebase, яка продає програмне забезпечення для малого бізнесу. У тому числі ним користуються малі підприємства харчової промисловості, де відносно низька зарплата і з моменту початку економічної кризи спостерігаються масові звільнення.

У США з 1 серпня хочуть скоротити допомогу по безробіттю до 200 доларів в тиждень. Як аргумент висловлюється припущення, що одержувачі допомоги перестануть шукати роботу, тим самим провокуючи посилення економічної кризи.

У цьому секторі можна було припускати, що людям сподобається отримувати порівнянний дохід і нічого не робити, але дійсність пішла проти очікувань.

Вчені припустили, що співробітники не вірять у стабільність виплат і вважають роботу більш надійним джерелом доходу. Крім того, вони бояться, що їх позбавлять допомоги, якщо вважатимуть, що вони відмовилися від підходящої пропозиції.