У США спростували популярний міф про допомогу по безробіттю
Дослідження Єльського університету доводить хибність уявлення про те, що виплата допомоги по безробіттю в розмірі 600 доларів в тиждень шкідливо для економіки.
В Республіканській партії США найчастіше критикують програму допомоги. На думку противників рішення, воно стимулює зростання безробіття. Однак експерти визнали твердження міфом, не підтвердженими фактами, йдеться в матеріалі Bloomberg.
Цікаво! Крихке майбутнє долара США: прогноз Goldman Sachs
Виявилося, що працівники, які отримували збільшені виплати, повертаються на роботу з тією ж інтенсивністю, що і всі інші.
Для дослідження автори роботи вивчили дані компанії Homebase, яка продає програмне забезпечення для малого бізнесу. У тому числі ним користуються малі підприємства харчової промисловості, де відносно низька зарплата і з моменту початку економічної кризи спостерігаються масові звільнення.
У цьому секторі можна було припускати, що людям сподобається отримувати порівнянний дохід і нічого не робити, але дійсність пішла проти очікувань.
Вчені припустили, що співробітники не вірять у стабільність виплат і вважають роботу більш надійним джерелом доходу. Крім того, вони бояться, що їх позбавлять допомоги, якщо вважатимуть, що вони відмовилися від підходящої пропозиції.