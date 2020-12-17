Чи подорожчає біткойн до 50 тисяч доларів у найближчі 10 років: що прогнозують інвестори в США
Майнінговий сервіс Genesis Mining провів опитування з-поміж понад тисячі жителів США, які інвестували в біткойн (BTC). Виявилося, що більшість респондентів сумніваються в тому, що ціна першої криптовалюти досягне 50 тисяч доларів до 2030 року.
На думку більшості учасників опитування, біткойн упродовж 5-10 років ще більше зміцнить свої позиції і перевершить такі активи, як золото, нерухомість і навіть фондовий ринок, пише Cointelegraph.
До теми Біткойн вперше в історії коштує понад 22 тисячі доларів
Яке майбутнє чекає біткойн: результати опитування
На думку 65% респондентів, курс біткойна постійно зростатиме. Однак на запитання про те, яким буде курс першої криптовалюти у 2030 році, тільки 49,9% учасників опитування впевнено відповіли, що він перевищить 20 тисяч доларів.
Якою буде ціна біткойна до 2030 року / Дані Genesis Mining
Відповідно, 50,1% вважають, що до 2030 року ціна біткойна не зможе закріпитися на позначці вищій, ніж 20 тисяч доларів за монету. Так, з-поміж цієї кількості респондентів:
- 11,8% прогнозують, що BTC впаде в ціні аж до 1000 доларів;
- 22,3% вважають, що курс біткойна коливатиметься на рівні від 1000 до 10 000 доларів;
- ще 16% учасників опитування очікують вартості цифрової валюти на рівні від 10 000 до 20 000 доларів.
Цікаво Цифрова крона: коли Швеція планує перейти на цифрову валюту
На думку 17% з-поміж песимістично налаштованих респондентів, біткойн може поступитися місцем державним цифровим валютам або іншій криптовалюті. Ще 10% учасників опитування не вбачають у BTC певного практичного значення, через що курс віртуальної валюти може впасти.
Збереження в криптовалюті / Дані Genesis Mining
Учасники опитування й самі вкладали гроші в біткойн. Зокрема, понад половина із респондентів інвестували у криптовалюту близько 20% свого капіталу, а 7% взагалі не зберігають Bitcoin чи інші криптоактиви.
Поділитися новиною