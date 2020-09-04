Деякі країни та економісти ЄС критикували Італію в останні роки за те, що вона не оновлювала свою політику ринку праці та не впроваджувала інші необхідні реформи. Експерти вважають, що майбутнє фінансування від ЄС може це змінити.

Італія має останній шанс реформувати свою економіку завдяки тому, що ЄС готується виплатити історичну суму грошей, розповіли експерти CNBC.

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У липні Європейський Союз погодився виділити 750 мільярдів євро (890 мільярдів доларів) на підтримку економіки через пандемію – безпрецедентний крок для організації. Хоча план ще має пройти деякі законодавчі кроки до того, як кошти будуть доступні в 2021 році, є надії, що це змінить курс італійської економіки.

Я думаю, що це останній шанс для Європи і в основному для Італії. Така велика сума грошей дасть Італії можливість робити те, чого ми не робили раніше,

– заявив колишній прем'єр-міністр Італії Енріко Летта.

Очікують, що Італія отримає близько 81 мільярда євро грантів та близько 127 мільярдів євро позик від Європейського Союзу, починаючи з 2021 року.

Експерти зазначають, що економіка країни залежатиме від того, як Італія цими грошима скористається – чи запровадить реформи.

Я стурбований середньостроковою перспективою, Найважливішим буде те, чи зараз Італія сприймає це як можливість запровадити давно назрілі реформи,

– розповів Карло Коттареллі, колишній директор МВФ, маючи на увазі інфраструктуру та цифрові реформи.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що фонди ЄС "мають реальний шанс зробити Італію більш зеленою, цифровою та інноваційною".

Однак залишаються певні сумніви щодо здатності уряду досягти цього, оскільки жодна адміністрація не змогла успішно перетворити економіку за останнє десятиліття.

На цей раз є одна різниця. Зараз ми можемо розраховувати на гроші, що надходять з Європи, і ці гроші, будуть надходити лише за умови проведення реформ,

– стверджує Коттареллі.

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Європейські держави-члени складають детальні плани щодо того, як вони інвестуватимуть гроші, що надходять з Брюсселя. Ті самі плани повинні бути схвалені більшістю з 27 держав-членів, щоб забезпечити дотримання ключових пріоритетів, таких як зелена політика.