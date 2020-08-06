Економіка Швеція скоротилася на 8,6% за другий квартал. Країна не закривалася на карантин та не вводила обмежень як робили більшість країн світу.

Швеція не змогла уникнути рекордного економічного спаду, незважаючи на те, що застосувала один із найбільш гнучких підходів у Європі щодо подолання пандемії COVID-19, пише Bloomberg.

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ВВП у другому кварталі впав на 8,6%, значно більше, ніж прогнозували економісти. Хоча це рекордне падіння для країни, воно все ж менше, ніж в інших частина Європи. Іспанія, Франція та Італія відзвітували про двозначне скорочення, і навіть економіка Німеччини знизилася на 10%.

Швеція не вводила локдауну

На відміну від своїх сусідів, Швеція утрималася від введення обов'язкового карантину. Така стратегія спричинила значно вищий рівень смертності, ніж в інших північних країнах Європи.

Різке скорочення шведської економіки у другому кварталі підтверджує, що вона не була захищена, незважаючи на м'які обмеження з боку влади,

– сказав економіст Девід Окслі.

Однак, додав експерт, "економічна криза в першій половині року перебуває у зовсім іншій лізі, ніж жахіття, що спостерігаються в інших частинах Європи".

Прем'єр-міністр Стефан Лофвен визнав, що з самого початку потрібно було робити більше тестувань та захистити людей похилого віку.

Чому економіка Швеція таки впала

Швеція – частина глобалізованої світової економіки. Тож вона залежить від інших. Оскільки країни експортно орієнтована, то недоотримала значних надходжень до бюджету, а кількість безробітних зросла.

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Зараз перед країною, орієнтованою на експорт, постає виклик: як відновитись, не надто лякаючи ринок праці через слабкий світовий попит,

– сказала економістка Йоганна Жансон.