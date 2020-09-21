Світовий внутрішній валовий продукт (ВВП) повернеться до рівня, зафіксованого ще до початку пандемії коронавірусу, до середини 2021 року.

Про це заявили представники Deutsche Bank, повідомляє Investing.com. Також вони додали, що надто високий рівень боргу й політична нестабільність можуть підвищити ризик виникнення фінансової кризи.

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Світова економіка в умовах пандемії

Експерти фіксують сильніше, ніж очікувалося раніше, зростання світової економіки впродовж останніх місяців.

Відновлення світової економіки після масштабного обвалу взимку та весною внаслідок пандемії COVID-19 проходить значно швидше, ніж ми раніше прогнозували,

– написав у записці до клієнтів Пітер Хупер, керівник відділу економічних досліджень у Deutsche Bank.

У фінансовій установі стверджують, що сьогодні рівень світового ВВП знаходиться на півдорозі до показників, встановлених ще до початку пандемії.

Тепер ми бачимо, що шлях повного відновлення завершиться до середини 2021 року,

– наголосили у Deutsche Bank.

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