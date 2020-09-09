У європейській інвестиційній компанії Amundi вважають, що світова економіка все ще знаходиться у "кількох кварталах" від рівня ще до початку пандемії коронавірусу. Однак у третьому кварталі основні показники почали поступово відновлюватися.

З-поміж усіх країн світу, які все ще знаходяться на етапі відновлення від наслідків пандемії, лише економіка Китаю може повністю стабілізуватися до кінця 2020 року, повідомляє Markets Insider.

Дно вже вдалося минути, однак економіка, схоже, не зможе вийти з нього достатньо швидко,

– зазначили аналітики Amundi у своїй замітці до клієнтів.

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Що прогнозують спеціалісти Amundi

За словами експертів інвестиційної компанії, стан економіки залежить ще й від того, коли буде виготовлена вакцина від коронавірусу. Зокрема, за останніми даними очікується, що такий препарат з'явиться в середині 2021 року.

У результаті Amundi знизив свій економічний прогноз на 2020 рік. У компанії передбачають, що цього року світовий ВВП скоротиться на 3,5%-4,7% у порівнянні з 2019 роком. Минулий прогноз Amundi передбачав зниження цього показника на рівні від 2,9% до 4,2%.

Також інвестиційна компанія представила прогноз щодо рівня світового ВВП і на 2021 рік. Зокрема, показник рухатиметься в сторону зростання в діапазоні від 4,4% до 5,7%. Раніше аналітики передбачали, що у наступному році світовий ВВП зросте на 4,1%-5,1%.



Динаміка ВВП у різних країнах світу / Графік Amundi Asset Management

Після тривалого локдауну відбулося відновлення активності ринків, починаючи з травня-початку червня. Однак згодом темпи цього відновлення, уповільнилися, а з кінця липня і у серпні знову почали пришвидшуватися,

– стверджують в Amundi.

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Як відновлюється економіка Китаю: останні дані

Дані щодо Китаю демонструють те, що економіка продовжує відновлюватися. Особливо це відчутно в промисловій індустрії та секторі послуг .

. Окрім того, ВВП Китаю в другому кварталі 2020 року збільшився на 3,2%. Таке зростання показника свідчить, що економіка країни на шляху до V-подібного відновлення, і найгірший період вона вже пережила.