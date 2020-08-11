Розрив між рівнем життя в Польщі та Україні зростає. У Мінекономіки пояснили чому країна-сусід України так економічно вирвалася вперед.

Чому економіка Польщі краща

Економіка Польщі стрімкіше розвивається, ніж українська завдяки багатомільярдній допомозі країн Євросоюзу, якої позбавлена Україна, розповів заступник міністра економіки Тарас Качка в ефірі телеканалу "Україна 24", пише 24 канал.

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Ми можемо дуже багато дивитись на Польщу, я особисто заздрю певною мірою, але треба пам’ятати, що Польща на сьогодні отримує мільярдні трансферти з Європейського Союзу на розвиток своєї інфраструктури. А ми програму "Велике будівництво" ведемо за власний кошт. Польща це робила і робить далі за кошт Євросоюзу,

– заявив Качка.

Як зазначив урядовець, "є певні речі, які дозволяють швидше тим самим полякам рухатись".

"Ми рухаємось повільніше, тому що нам цих додаткових десятків мільярдів доларів грантів не надходить, тому що ми свого часу на початку 90-х "підковзнулися" з європейською інтеграцією. Зараз це все створює проблеми", – сказав він.

Польща вийде з кризи з найменшими втратами в ЄС

Як раніше заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у Польщі буде найнижче падіння ВВП серед країн Євросоюзу у 2020. При цьому країні виділили найбільшу суму на боротьбу з COVID-19 – 7,43 мільярда євро. При тому, що країна була далека від лідерів по захворюванню. До прикладу, на Італію, де на той час захворювання було найвищим, виділили значно меншу суму – 2,32 мільярда євро.

Теж саме було і в кризу 2008 року. Країна разом із Німеччиною найкраще опиралися кризі. На це були 4 причини: