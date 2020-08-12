Обсяги виробництва у Великій Британії у другому кварталі 2020 року скоротилися на 20,4%. Це стало найгіршим квартальним спадом для країни, відколи почали фіксувати такі показники.

У результаті Велика Британія заглибилася у найсерйознішу рецесію з-поміж усіх великих економік світу, повідомляє CNN.

Обвал ВВП країни в другому кварталі 2020 року (з квітня по липень) вважається найгіршим з моменту встановлення квартального рекорду у 1955 році. У першому кварталі цього року ВВП Великої Британії опустився на 2,2%, що теж стало серйозним падінням для держави.

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Наскільки економіка Великої Британії постраждала від пандемії

У галузях, які найбільше підлягають виконанню вимог уряду зі стримування поширення коронавірусу – сфера послуг, будівництва й виробнича індустрія – спостерігалося рекордне падіння.

Сьогоднішні цифри підтверджують те, що настали складні часи. Сотні тисяч британців уже втратили роботу, і, на жаль, у найближчі місяці без постійного заробітку залишаться ще більше людей. Перед нами попереду складний вибір, але ми впораємося, і я могу запевнити всіх жителів країни, що ніхто не залишиться без можливостей і надій,

– заявив міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак.



Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії / Фото Flickr

У порівнянні з кінцем 2019 року, обсяги виробництва у Великій Британії впродовж перших шести місяців впали на 22,1%. Це гірший результат, ніж у Німеччини, Франції та Італії, і цей показник удвічі більший, ніж у США (10,6%).

Економіка Великої Британії зазнала втрати 730 тисяч робочих місць відтоді, як був введений карантин через пандемію коронавірусу і закрилася низка підприємств. Молодь, літні люди і самозайняті особи постраждали найбільше від кризи, спричиненої COVID-19.

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Карантин у Великій Британії: як все починалося і до чого призвело

Велика Британія ввела жорсткий карантин на два тижні пізніше, ніж Італія, на 10 днів пізніше, ніж Іспанія і на тиждень пізніше, ніж Франція, незважаючи на активне зростання кількості хворих на коронавірус. Відповідно, знадобилося більше часу на стримання поширення COVID-19, тому підприємства змушені були тривалий час непрацювати.

Наприклад, Італія дозволила відновити роботу ресторанів, кафе і перукарень у середині травня. А ось Велика Британія змушена була чекати аж до 4 липня, щоб зробити те ж саме.

Згідно з даними Національної служби статистики Великої Британії, послаблення деяких обмежень у червні, з-поміж яких було повторне відкриття продовольчих магазинів, стало значним імпульсом для економіки країни. Так, ВВП зріс на 8,7% у порівнянні з минулим місяцем.

Британська економіка залежить від витрат населення, які в другому кварталі 2020 року продемонстрували рекордне падіння. Адже споживачі, змушені постійно перебувати вдома, витрачали менше грошей і почали більше заощаджувати. Окрім того, мільйони працівників було просто звільнено.



Динаміка ВВП Великої Британії / Графік BBC

Що прогнозують експерти

Каллум Пікерінг, старший економіст Berenberg, заявив, що дані щодо ВВП Великої Британії не сповіщатимуть ні про що хороше до кінця 2020 року.

Як правило, дані про рецесію піддаються серйозним змінам. Однак, якщо брати до уваги сильніше, ніж очікувалося, скорочення ВВП, то існує ризик, що прогноз щодо цього показника погіршиться і варто буде чекати зниження ВВП на 9,5% за весь 2020 рік,

– наголосив Пікерінг.