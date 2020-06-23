Що буде з бюджетом Японії в наступні декілька років. Які плани має уряд Японії. Та як японці долають фінансові наслідки коронавірусу, читайте на Фінанси 24.

Бюджет у профіцит

Японія дотримується своєї мети повернути бюджет до надлишку до 2025 року, заявив міністр фінансів Японії у вівторок, навіть коли сильно заборгований уряд збільшує витрати, щоб компенсувати вплив спалаху коронавірусу, про це пише Investing.

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Нещодавнє скорочення рейтингів S&P Global Ratings, спрямоване на прогноз зовнішнього кредитного рейтингу Японії, прокоментував міністр фінансів. Таро Асо сказав, що країна може запобігти зниженню рейтингів, якщо буде стимулювати пожвавлення економіки та відновлення доходів.

Фіскальна мета буде включена в ключову політичну платформу уряду на середину року. Її випустить вища консультативна рада прем'єр-міністра Сінцо Абе наступного місяця.

Стимулювання економіки

Після впровадження двох стимулюючих пакетів у сумі 2,2 трильйона доларів для запобігання більш глибокої рецесії, уряд все ще під тиском щодо пріоритетного зростання у порівнянні з фіскальною реформою у короткостроковій перспективі.

Перспективи скорочення податкових надходжень та зростаючі витрати на соціальне забезпечення для підтримки населення, що швидко старіє, вже ускладнили досягнення первинного профіциту бюджету до кінця березня 2026 фінансового року.

Проте бюджетна ціль, яка виключає нові продажі облігацій та витрати на обслуговування боргу, сприймається як зобов'язання уряду зменшити найвищий державний борг у промисловому світі. Цей борг вдвічі перевищує економіку країни на 5 трильйонів доларів.

Оцінка боргу експертами

Глобальні рейтинги S&P цього місяця знизили прогноз рейтингу зовнішнього боргу Японії до стабільного з позитивного, посилаючись на невизначеність щодо фіскального стану країни.

У 2017 році Абе відклав обіцянку збалансувати бюджет на п’ять років до 2025 року через збільшення витрат на виконання обіцяних зобов'язань із соціального забезпечення.

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Наслідки коронавірусу

Підтримка економіки у зв’язку з коронавірусом збільшила дефіцит основного бюджету Японії до 66 трильйонів ієн (616,25 мільярда доларів США) в цьому фінансовому році. Це у свою чергу збільшило залежність від кредитів, оскільки податкові та інші доходи не змогли профінансувати витрати на підтримку економіки.