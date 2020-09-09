Третя у світі економіка впала у квітні-червні на 28%, що значно більше, ніж прогнозували аналітики. В чому причина падіння та чого чекати далі, читайте на Фінанси 24.

Уряд Японії заявив, що у річному вимірі ВВП Японії скоротився на 28,1% у порівнянні із 27,8%, які подавали минулого місяця. Про це пише Washington Times.

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Чому економіка Японії впала

Пандемія коронавірусу, через яку люди залишаються вдома, ресторани та магазини порожні, а сфера туризму фактично зупинилася, зашкодила всій світовій економіці та багатьом компаніям. Але пандемія особливо негативно вплинула на економіку Японії, яка залежить від експорту.

Інші дані, опубліковані у вівторок, свідчать про те, що грошові надходження дещо покращуються, а споживчі витрати та інша ділова активність, як очікується, відновлюються після різкого падіння, коли країна намагалася взяти під контроль пандемію коронавірусу.

Однак дані показують, що зростанню важко набрати темп, що свідчить про дуже поступове та тривале відновлення після обвалу. Тому найближча перспектива залишається складною,

– йдеться у коментарі Oxford Economics.

У звітному кварталі економіка скоротилася на 7,9%, згідно з переглянутими даними, у порівнянні з 7,8% у попередніх даних.

Востаннє економіка Японії зазнавала стрімкого падіння у першому кварталі 2009 – на 17,8%. Цікаво, що саме це падіння після фінансової кризи 2008 вважалося найгіршим падінням з часів Другої світової війни.

Пандемія лише поглибила проблеми Японії, яка в четвертому кварталі минулого року також скоротилася на 7% і ввійшла в рецесію швидше за інші країни.

Чи покращить ситуацію новий прем'єр

Відновлення зростання буде пріоритетом, оскільки країна готується обрати нового лідера на заміну прем'єр-міністру Сіндзо Абе, який подає у відставку за станом здоров'я. Наступного тижня очікується голосування серед членів урядової партії.

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Попередній прем'єр-міністр Сіндзо Абе зосередив свою політику "абеноміки" на підтримці економіки через надзвичайно легке кредитування та дерегуляцію. Цей підхід в основному спирався на пом'якшення монетарного режиму центральним банком і допоміг припинити роки дефляції. Але він ніколи не досяг стійких темпів зростання, на які був націлений Абе.

Очікується, що всі кандидати на його місце будуть продовжувати його політику.