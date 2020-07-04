Провідні європейські економісти почали натякати на те, що, можливо, прийшов час стримувати потоки грошей, які виділяються урядами країн для стримування негативних наслідків коронавірусу для економіки.

За словами головного економіста Банку Англії Енді Халдейна, економічна ситуація у Великій Британії різко відскочила від тих негативних прогнозів, про які говорили аналітики раніше, пише Markets Insider. Такі висновки експерт робить на основі ретельного вивчення бізнес-клімату країни.

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Думки економіста Банку Англії щодо економіки Великої Британії

Однією з причин стабілізації економіки Великої Британії Халденйн називає зростання споживчих витрат. Він зазначив, що британські домогосподарства зараз почали використовувати гроші, які вони заощаджували ще до початку пандемії.

Також Халдейн стверджує, що відкриття пабів, ресторанів, готелей, кінотеатрів та магазинів у суботу, 4 липня, стане ще одним стимулом для збільшення рівня витрат споживачів. За його словами, попит на такі заклади і їхні послуги доволі "активний".

У минулому місяці Банк Англії вирішив додати ще 100 мільярдів фунтів стерлінгів (125 мільярдів доларів) для стимулювання відновлення фінансових ринків, що постраждали від пандемії коронавірусу. Це рішення було погоджено комітетом з грошово-кредитної політики. Кількість голосів варіювалися в діапазоні 8 проти 1. Цим єдиним, хто був не згодний з рішенням про виділення цих коштів, став Енді Халдейн.

На його думку, сьогодні важливо зберегти грошові показники країни на такому рівні, яким він є зараз, а не, навпаки, продовжувати послаблювати його. Халдейн заявив, що, ймовірно, рівень безробіття у Великій Британії може погіршитися в другій половині 2020 року. Тому схема скорочення витрат звужуватиметься, що потребує додаткових рішень влади країни та регулятора. Однак наразі про це ще рано говорити, додав Халдейн.

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Позиція економіста ЄЦБ

Філіпп Лейн, головний економіст Європейського центрального банку (ЄЦБ), більш обережно висловлюється щодо відновлення економіки. У нещодавньому інтерв’ю Reuters експерт зазначив, що європейську економіку чекає довгий період позитивних даних у порівнянні з різким спадом у квітні.

За словами Лейна, навіть у випадку найгіршого сценарію інфляція в Європі не досягне негативних значень. Однак він не може точно спрогнозувати, якою буде ситуація в середньостроковій перспективі.

Якщо говорити про негативні потрясіння для економіки Європи, Лейн вважає, що вони мають тимчасовий характер.

Я не бачу у світі занадто негативних потрясінь для економіки. Тому центральні банки все ще мають змогу налагодити ситуацію,

– говорить Філліп Лейн.

Економіст ЄЦБ попередив, що, можливо, ще занадто рано говорити про те, що економіка європейських країн зможе повернутися до рівня ще перед початком пандемії до 2022 року.

Однак і Халдейн, і Лейн погоджуються з тим, що центральним банкам потрібно дочекатися нових даних, щоб розуміти, як діяти далі, а не продовжувати виділяти багатомільярдні суми.