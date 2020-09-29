Золото завжди було стабільним активом в часи кризи. Яка ціна золота зараз та чому вона ростиме, читайте на Фінанси 24.

Інвестори повинні вкладати свої гроші в золото зараз, оскільки воно показує хороші результати напередодні таких ризикових подій, як вибори в США, заявив UBS Global Wealth Management CNBC.

Нам подобається золото, оскільки ми думаємо, що золото, ймовірно, досягне близько 2 000 доларів за унцію до кінця року,

– заявив головний регіональний директор фірми Келвін Тей.

Він додав, що нещодавнє падіння золота створило вдалий момент для інвесторів зайти в цей актив.

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Ціна золота

Ціни на золото цього року досягли рекордних висот і вперше в історії перевищили 2 000 доларів за унцію. Однак нещодавно ціни знову знизились і востаннє торгувалися на рівні близько 1 880 доларів за унцію.

Дорогоцінний метал також привабливий завдяки низькій процентній ставці у США, зазначив Тей.

Якщо процентні ставки залишаться низькими, як пообіцяла ФРС, альтернативна вартість утримання золота – неприбуткового активу – буде "досить низькою", додав він. Це пов’язано з тим, що інвестори не відмовляються від процентів, які в іншому випадку заробляються на прибутковості активів.

Китайські облігації замість американських та європейських

Тей також рекомендував інвесторам вкладати трохи грошей у державні облігації Китаю, оскільки вони будуть включені до основного індексу FTSE Russell's World Government Bond Index. Включення, яке відбудеться з жовтня 2021 року, має призвести до надходження мільярдів доларів до Китаю.

Тей зазначив, що прибутковість державних облігацій Китаю на 2,5% вища, ніж в інших регіонах, у порівнянні з дохідністю США на 0,6% та в Європі.

Це справді висока віддача для дуже якісного уряду з дуже сильними балансами,

– сказав експерт.