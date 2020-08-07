Попри очікування економістів, експорт Китаю зріс, а імпорт навпаки зменшився. Чому так, читайте на Фінанси 24.

Китайський експорт у доларах у липні збільшився на 7,2%, а імпорт впав на 1,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Генеральної митної адміністрації країни, повідомляє CNBC.

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Що прогнозували економісти

Економісти, опитані агентством Reuters, очікували, що експорт в доларах впаде на 0,2% у порівнянні з минулим роком, тоді як імпорт зросте на 1%.

У червні експорт у доларах Китаю збільшився на 0,5% у порівнянні з роком тому, а імпорт виріс на 2,7% за той самий період.

Імпорт та експорт Китаю

У липні торговельне сальдо Китаю було позитивним і склало 62,33 мільярда доларів проти 42 мільярдів, які прогнозували економісти. Профіцит торгівлі в Китаї в червні склав 46,42 мільярда доларів.

Чому експорт росте

Незважаючи на пандемію коронавірусу, що знизила світовий попит, експорт з Китаю продовжує рости. Це частково пов'язано із стрибком в експорті медичних товарів в першій половині року.

Значною мірою стабільність експорту Китаю пов'язана з поставками масок, медичних виробів та обладнання для дому,

– написав економіст Мартін Расмуссен.

Расмуссен заявив, що надалі Китай демонструватиме ще кращі результати у зв'язку з стимулюванням економіки. Експерти Китаю також вважають, що зовнішній попит відновлюватиметься. Щоправда, зазначають, що попит на медичні товари може бути тимчасовим.

Відносини Китаю і США

Суттєвою загрозою залишається невизначеність у відносинах з США. Вищі посадові особи обох країн планують переглянути наступного тижня виконання першої фази своєї торгової угоди.