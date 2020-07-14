Через нестабільну політичну ситуацію Лівії вкотре довелося зупинити експорт нафти. Країна звинувачує Об'єднані Арабські Емірати у блокаді.

Національна нафтова корпорація Лівії знову оголосила форс-мажор в експорті, звинувативши Об'єднані Арабські Емірати в блокаді. Хаос продовжує охоплювати нафтову промисловість країни, пише Investing з посиланням на Bloomberg.

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Чому Лівія зупинила експорт

Національна нафтова корпорація заявила у неділю, що ОАЕ доручило східним військам у Лівії припинити видобуток нафти. Північноафриканська країна відновила експорт лише за 2 дні до того, як воєначальник Сходу Халіфа Хафтар наказав зупинити експорт.

ОАЕ, разом з Росією та Єгиптом, підтримує армію Хафтара, яка наполягала на продовженні блокади і заявила, що танкер, який отримав дозвіл на завантаження нафти в порту Ес Сідер, – лише виняток.

Вказівка Еміратів сильно розчаровує, особливо після повторних заяв високопоставлених представників ОАЕ минулого тижня на підтримку міжнародних зусиль щодо відновлення видобутку нафти в Лівії,

– йдеться в повідомленні нафтової корпорації.

ОАЕ не відповіло публічно на звинувачення корпорації, але міністр закордонних справ Анвар Гаргаш в понеділок написав, що його країна хоче якнайшвидше повернути видобуток нафти в Лівії. При цьому хочуть впевнитися, що гроші від нафтової промисловості не підуть на розпалювання ще більших конфліктів. "Ми продовжуємо працювати для негайного припинення вогню та повернення до політичного процесу", – заявив міністр.

Раніші Лівійська національна нафтова компанія звинуватила російських найманців у саботажі операцій на найбільшому нафтовому родовищі країни Шарарі.

Військовий конфлікт в Лівії

Лівія перебуває у центрі війни між різними регіонами всередині країни і залишається розділеною між урядом, який визнає ООН, у столиці Триполі, де є штаб-квартира Національної нафтової корпорації, та адміністрацією на Сході, з якою конкурують.

Блокада Хафтара, що розпочалася в січні, призвела до того, що виробництво сировини в Лівії впало до близько 100 тисяч барелів на день від 1,2 мільйона і коштувало країні в 7 мільярдів доларів втрачених доходів, повідомляє центральний банк. Видобуток нафти в Лівії на початку 2011 року становив 1,6 мільйона барелів щодня перед громадянською війною.