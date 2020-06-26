Фондові ринки світу та інші ризиковані активи можуть пережити ще одне масштабне падіння, якщо пандемія коронавірусу затягнеться і влада країн знову введе обмежувальні заходи. У результаті світовій торгівлі знову загрожує нестабільність.

Таке попередження представили у Міжнародному валютному фонді (МВФ), повідомляє Мінфін із покликанням на закордонні ЗМІ.

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Що відомо про березневий обвал на фондових ринках

На початку 2020 року на світових фондових ринках відбувся масштабний обвал основних біржових показників. Причиною такого падіння є пандемія коронавірусу і пов’язані з нею обмеження, введені у низці країн для стримування поширення коронавірусу. Хоча березневий обвал на ринках акцій і був великим, водночас він був коротким. Станом на сьогодні основні фондові індекси зросли і компенсували всі втрати.

Індекс S&P, який втратив 34% лише впродовж 23 днів, зумів відновитися завдяки заходам Федеральної резервної системи США. Зараз цей біржовий показник торгується у 10% від свого максимуму.

Які фактори свідчать про ще одну корекцію цін на ризикові активи

За даними МВФ, оприлюдненими у його звіті під назвою "Глобальна фінансова стабільність", нині можна спостерігати розрив між оптимізмом на фінансових ринках та еволюцією світової економіки. Саме такий розрив і є однією з причин виникнення ще однієї корекції цін на ризикові активи у 2020 році, зазначають у МВФ. В організації також заявили, що оцінки багатьох ринків акцій і корпоративних облігацій здаються "натягнутими".

Нещодавно МВФ оновив свій прогноз щодо темпів зростання світової економіки. Зокрема, міжнародний кредитор знизив рівень світового ВВП на 2020 рік і вказав на ще більший спад, ніж передбачалося раніше.

Чергове падіння фондових ринків може бути викликане низкою факторів, з-поміж яких:

триваліша і глибша рецесією;

друга хвиля коронавірусу;

поновлення заходів стримування чи відродження торговельної напруженості.

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Окрім того, негативний вплив на настрої інвесторів матиме і загострення соціальних заворушень, викликане у відповідь на економічну нерівність, яка з часом тільки зростає.

МВФ згадав і ризики, що стосуються сукупного корпоративного боргу, який усе ще перебуває на рекордно високому рівні щодо ВВП. Також кредитор вказав і на зростання заборгованості домашніх господарств.

У МВФ заявили, що країни з високим рівнем заборгованості можуть зіткнутися з різким економічним спадом.