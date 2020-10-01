У четвер, 1 жовтня 2020 року, Фондова біржа Токіо (Tokyo Stock Exchange, TSE) змушена була призупинити торги до кінця дня. На такі кроки торговельному майданчику довелося піти через масштабний технічний збій, що виник у її системі.

Про неполадки в роботі й тимчасову зупинку роботи через це повідомив Bloomberg із покликанням на повідомлення TSE. Зокрема, як було зазначено на сайті біржі, коли торговельний майданчик повернеться до звичної роботи – невідомо.

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Збій на Токійській фондовій біржі: що відомо про ситуацію

За інформацією компанії-власниці фондової біржі Japan Exchange Group, торговельний майданчик не міг запрацювати через збій, пов’язаний із доставленням ринкової інформації. Водночас щодо того, коли вдасться відновити торги, біржа поки не повідомляє.

Окрім біржі в Токіо, торги тимчасово зупинили й майданчики в інших японських містах – Саппоро, Нагої і Фукуоке.

Збій на біржі став найбільшим з 2005 року – тоді торги зупиняли на чотири з половиною години, а причиною стало невдале оновлення системи.

За інформацією Bloomberg, зупинка торгів, ймовірно, позначиться на довірі інвесторів до ринкової системи Японії. Також настрій в інвесторів може погіршитися й через те, що такі великі гравці ринку, як Китай, Тайвань, Гонконг і Південна Корея, пішли на осінні канікули.