У п’ятницю, 12 червня 2020 року, азійські фондові ринки впали слідом за Уолл-стріт та цінами на нафту. Інвестори насторожені тим, що нова хвиля коронавірусу стримуватиме темпи відновлення економіки.

Напередодні, 11 червня, три основні американські фондові індекси впали на понад 5%, що стало найгіршим днем для американського фондового ринку з середини березня, повідомляє Investing.com. Березневий обвал на ринках акцій був спричинений введенням жорстких карантинних обмежень, щоб стримати пандемію і її вплив на економіку світу.

Коронавірус раптом знову став важливим, оскільки кількість хворих у деяких штатах почала зростати. Це, своєю чергою, може уповільнити відновлення економіки ще більше,

– заявив Тім Гріскі, головний інвестиційний стратег у Inverness Counsel.

До теми: Фондові ринки обвалилися після звіту Федрезерву США: ціни на акції в Європі впали

Як змінилися основні фондові індекси

Ф’ючерси на австралійський S&P/ASX 200 знизилися на 3,04%.

знизилися на 3,04%. Японський фондовий індекс Nikkei 225 опустився на 2,82%.

опустився на 2,82%. Гонконзький Hang Seng впав на 2,06%.

Ситуація на Уолл-стріт

Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 6,9%.

впав на 6,9%. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 знизився на 5,89%.

знизився на 5,89%. Nasdaq Composite – на 5,27%.

Коронавірус не відступає

Кількість хворих на COVID-19 упродовж останніх днів різко підскочила в декількох штатах США. Це викликало занепокоєння експертів, які раніше стверджували, що влада надто рано скасувала карантинні обмеження.

Так, у Нью-Мексико, Юті та Арізоні кількість нових випадків зросла на 40% упродовж минулого тижня. Нині гарячими новими гарячими точками у США, де поширюється коронавірус, стали Флорида та Арканзас.

Прогнози Федрезерву

Після закінчення дводенного засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США були представлені невтішні економічні прогнози. Голова Федрезерву попередив про "довгий шлях" до одужання.

Висновки фінансового регулятора США підтверджують дані про рівень безробіття в країні, який більше ніж удвічі перевищує пік під час Великої депресії.

Актуально: Економіка США впаде на 6,5%: як відреагували американські ринки на звіт ФРС

Ціни на нафту пішли на спад

Загроза другої хвилі коронавірусу позначилася і на ринку нафти. Якщо пандемія і далі поширюватиметься, попит на сировину знижуватиметься. Окрім того, обсяги запасів нафти у США зростають.

Серпневі ф’ючерси на нафту Brent опустилися на 7,62% – до 38,55 долара за барель.

– до 38,55 долара за барель. Нафта WTI взагалі подешевшала на 8,23% (3,26 долара), досягнувши 36,34 долара за барель.

Облігації

Дохідність державних облігацій Казначейства США і єврозони дещо підвищилася після того, як ФРС заявила, що планує й далі надавати фінансову підтримку для боротьби з наслідками пандемії.