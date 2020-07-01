Фондовий ринок США відзначився зростанням основних біржових показників у вівторок, 30 червня 2020 року. У результаті другий квартал цього року став найкращим для американського ринку акцій з 1998 року.

Попри зростання нових випадків коронавірусу у Сполучених Штатах, зняття карантинних обмежень сприятливо вплинуло на фінансові ринки, пише Forbes.

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Як змінилися основі фондові індекси

Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 0,8% (понад 200 пунктів) в останній день другого кварталу 2020 року; індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 1,5%; Nasdaq Composite збільшився на 1,9%.

зріс на 0,8% (понад 200 пунктів) в останній день другого кварталу 2020 року; індекс акцій найбільших американських компаній піднявся на 1,5%; збільшився на 1,9%. Індекс Доу-Джонса зріс на 18% з кінця березня цього року, що стало його найкращим показником за квартала з 1987 року. Індекс широкого ринку S&P 500 підскочив на 20% – це найвищий його приріст з 1998 року. Однак обидва фондові показники все ще слідують тенденції на зниження на понад 10% і 4% відповідно.

Що впливає на ринок акцій у США: останні новини

Під час відкриття торгів у вівторок, 30 червня, фондовий ринок США впав відразу на 0,5%, перш ніж скоротити збитки й відновити зростання фондових індексів. Ціни на акції отримали сильний поштовх після того, як рівень довіри споживачів у США підскочив вище, ніж раніше очікувалося (98,1 в червні порівняно з 85,9 у травні), коли влада країни зняла карантинні обмеження, що, своєю чергою, подарувало надію на відновлення економіки.

Сесія торгів у вівторок, 30 червня, проходила на тлі зростання кількості нових випадків коронавірусу в США. Зокрема, рекордне число інфікованих зафіксовано в південних та західних американських штатах. Такі невтішні дані загрожують посиленню карантину, що може призупинити темпи відновлення економіки.

Нещодавнє зростання кількості нових випадків COVID-19 призвело до значної ринкової невизначеності. Не можна виключати подальшого зниження ринку,

– стверджує Катерина Сімонетті, старша менеджерка з управлінням портфелем в UBS Private Wealth Management.

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Акції компаній авіаційної сфери, круїзної індустрії та галузі роздрібної торгівлі, які, за логікою, мали би зростати на тлі ознак відновлення економіки, продовжували дешевшати в останній день другого кварталу року.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл та міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин у вівторок давали свідчення перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг. Однак їхні думки щодо строків економічного відновлення у США відрізнялися.

Зокрема, Мнучин заявив, що економічна ситуація в країні значно покращиться в другій половині 2020 року. Пауелл вирішив діяти обережніше і сказав, що "шлях відновлення економіки невизначений".

Наслідки пандемії для акцій американських компаній

За даними Bloomberg, у 2020 році трохи більше 25% акції індексу S&P 500 відзначилися зростанням. Переважна більшість цінних паперів компаній прийняла на себе удар через пандемію коронавірусу, що призвела до широкомасштабних зупинок бізнесу, які тривали довше, ніж очікувалося.

Акції круїзних компаній, енергетичних підприємств та роздрібних ритейлерів найбільше постраждали впродовж першого і другого кварталів 2020 року.

Так, близько 374 акцій компаній індексу S&P 500 піддалися тенденції спаду, і лише 128 відзначилися зростанням впродовж перших двох кварталів цього року.