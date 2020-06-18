У четвер, 18 червня 2020 року, ф’ючерси на акції у США подешевшали. Це спричинено зростання кількості хворих на коронавірус на тлі послаблень карантину та відновлення економіки.

Основні біржові індекси американського фондового ринку значно знизилися, повідомляє CNBC. Нові випадки коронавірусу деяких штатах насторожують учасників ринку.

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Як змінилися три ключові фондові індекси США

Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 89 пунктів.

Ф’ючерси на S&P 500, індекс акцій найбільших американських компаній, знизилися на 0,36%.

Nasdaq 100, навпаки, зріс на 0,33%.

Індекс Доу-Джонса та S&P 500 у середу, 17 червня, перервали своє триденне зростання. Акції авіакомпаній та круїзних операторів виявилися недостатньо ефективними для подальшого руху вгору ринку.

А ось Nasdaq Composite отримав невеликий приріст, завдяки таким технологічним гігантам, як Amazon і Netflix, акції яких зросли в ціні.

Новий спалах коронавірусу в США: що відомо

Інвестори стають все більше обережними, торгуючи на ринку, оскільки збільшення кількості хворих на коронавірус ставить під сумнів швидке відновлення економіки. Так, кілька американських штатів повідомили про активне зростання нових випадків, після тривалого їхнього зниження.

Наприклад, Арізона заявила про рекордно високу кількість нових підтверджених випадків COVID-19. У середу, 17 червня, у Техасі зафіксували 11-відсотковий стрибок госпіталізацій пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Ми вважаємо, що на ринку цінуються хороші новини, і, ймовірно, акції зростуть в найближчі місяці, якщо темпи поширення коронавірусу спадатимуть. Попри це ми очікуємо деяку нестабільність на ринку в найближчі місяці, оскільки бачимо, якими темпами відновлюється економіка та споживчі витрати,

– заявив Скотт Врен, старший стратег зі світових ринків у Wells Fargo.

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Перезавантаження економіки США триває

Рівень безробіття у США почав падати. Згідно з останніми даними, кількість звернень за допомогою по безробіттю на минулому тижні становила 1,3 мільйона. Для порівняння: тиждень тому це число становило 1,54 мільйона заявок.

Тим часом, окремі американська штати продовжують послаблювати карантин. У понеділок, 22 червня, Нью-Йорк перейде до другого етапу скасувань деяких обмежень. За словами губернатора штату Ендрю Куомо, заплановане відкриття магазинів роздрібної торгівлі, перукарень та окремих офісних приміщень.