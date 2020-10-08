Американський банк Goldman Sachs представив шестимісячний прогноз, згідно з яким фунт зміцниться до 1,33 за один долар США. Тому аналітики фінустанови рекомендують інвесторам купувати саме цю валюту, оскільки торговельна угода щодо Brexit, ймовірно, буде узгоджена на початку наступного місяця.

За інформацією Profinance, аналітики Goldman Sachs зазначили, що угоду планують ухвалити на початку листопада і ратифікувати до кінця грудня цього року, тобто раніше встановленого терміну.

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Що буде з фунтом: прогноз

Як передбачають у Goldman Sachs, фунт зміцниться до 87 пенсів щодо євро. Аналітики інвестиційного банку рекомендують інвесторам "відкривати довгу" позицію по фунту проти євро.

Згідно з шестимісячним прогнозом Goldman Sachs, фунт зміцниться до 1,33 за долар із 1,2974 фунтів станом на понеділок, 5 жовтня. Прогноз на рік становить 1,44 долара за один фунт.

Що відомо про торговельну угоду: передісторія

У суботу, 3 жовтня 2020 року, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен. Цей крок було розцінено, як позитивний на шляху до досягнення угоди.

Учасники перемовин погодилися з важливістю укладення торговельної угоди. Джонсон і Урсула фон дер Ляйен домовилися про інтенсивну співпрацю, щоб усунути всі розбіжності на шляху до ухвалення торговельної домовленості.

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Аналітики Goldman Sachs теж оцінили результати телефонної розмови. Вони зазначили, що "стримана" відповідь Євросоюзу на суперечливий законопроєкт про Brexit, який не відповідає міжнародним законам, свідчить про ймовірний позитивний результат.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року, Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.