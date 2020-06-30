Готівкові платежі можуть обмежити в ЄС: що це означає
У боротьбі проти злочинності та тіньового сектору економіки в ЄС пропонують обмежити операції з готівковою валютою.
Рада ЄС пропонує повернутися до питання обмеження платежів готівкою на рівні Євросоюзу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Чому це пропонують
Рада Європейського Союзу закликала Єврокомісію удосконалити правову базу фінансових розслідувань ЄС для боротьби з організованою злочинністю.
Також пропонується розглянути необхідність удосконалити правову базу для віртуальних активів.
Оцінки показують, що доходи від організованої злочинності в ЄС досягли 110 мільярдів євро в рік, а рівень конфіскації залишається дуже низьким.
Тому фінансові розслідування мають першорядне значення для ЄС у справі запобігання організованій злочинності та тероризму і боротьби з ними.
Деталей щодо того як пропонують обмежити готівкові платежі, поки не вказали, адже це лише на етапі обговорення.
Фінмоніторинг в Україні
Нагадаємо, що в Україні також ведуть контроль за фінансовими операціями українців. Відтак, при переказі готівкової суми понад 5 тисяч гривень, потрібно пред'являти документи.
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До того ж суми понад 30 тисяч гривень у деяких сферах будуть перевірятися, а фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень – усі підлягають фінмоніторингу.