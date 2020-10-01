Курс гривні щодо долара в четвер, 1 жовтня, на готівковому ринку залишиться практично на тому ж рівні, що й був у попередній день. Натомість євро додав декілька копійок щодо гривні.

Детальніше про готівковий курс 1 жовтня

У четвер, 1 жовтня, долар в обмінниках можна було купити в середньому за 28 гривень 40 копійок (на 1 копійку менше, ніж у переддень). Натомість продати свою американську валюту можна за 28 гривень 23 копійки (+1 копійка). Таку вартість наводить портал Finance.ua.

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Натомість євро в четвер піднявся у вартості до 33 гривень 32 копійок (+4 копійки). Свої євро в обмінники можна було принести за ціною 32 гривні 91 копійку (+6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 1 жовтня:

долар: 28,32 – 28,45 гривні купівля, 28,10 – 28,31 гривні продаж;

28,32 – 28,45 гривні купівля, 28,10 – 28,31 гривні продаж; євро: 33,10 – 33,50 гривні купівля, 32,80 – 33,11 гривні продаж.

Офіційний курс

Національний банк України встановлював на 1 жовтня офіційний курс, де вартість долара була визначена у 28 гривень 31 копійку, а євро коштував 33 гривні 16 копійок.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу