Курс гривні щодо долара в п'ятницю, 2 жовтня, буде на кілька копійок дорожчим, ніж у попередній день. Така ж ситуація і з євро, який, якщо порівнювати з попереднім днем, додав кілька копійок.

Детальніше про готівковий курс 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, вартість долара в обмінниках встановили в середньому на рівні 28 гривень 44 копійки (на 4 копійки дорожче, ніж попереднього дня). Свої ж долари можна було продати за 28 гривень 25 копійок (+2 копійки). Такі цифри наводить портал Finance.ua.

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Схожа ситуація і з євро, який у п'ятницю коштував в обмінниках 33 гривні 35 копійок (+3 копійки). Вартість продажу євро також майже перетнула позначку "33" – 32 гривні 94 копійки (+3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 2 жовтня:

долар: 28,33 – 28,50 гривні купівля, 28,10 – 28,35 гривні продаж;

28,33 – 28,50 гривні купівля, 28,10 – 28,35 гривні продаж; євро: 33,15 – 33,50 гривні купівля, 32,60 – 33,15 гривні продаж.

Офіційний курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс на 2 жовтня, визначивши вартість долара у 28,33 гривні. Натомість вартість євро визначена в сумі 33,33 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу