Курс гривні щодо долара та євро у понеділок, 5 жовтня, на готівковому ринку зазнав деяких змін. Зокрема, як американська, так і європейська валюта на кілька копійок пішли вгору. Стосується це і купівлі, і продажу.

Докладніше про готівковий курс 5 жовтня

Долар у понеділок банки купували за 28,3 гривні (+5 копійок порівняно з п'ятницею, 2 жовтня), а продавали – за 28,5 гривні (+6 копійок), Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Вартість євро в обмінниках також зросла. Купували банки європейську валюту за 33 гривні (+6 копійок), а продавали її за 33,41 гривні (також +6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 5 жовтня :

долар – 28,35 гривні (купівля) і 28,45 гривні (продаж);

євро – 33,1 гривні (купівля) і 33,25 гривні (продаж).

Відповідно до офіційного курсу валют від НБУ, 5 жовтня долар додав 1 копійку та тепер коштує 28,34 гривні за одиницю. Натомість євро подешевшало на 10 копійок та його ціна у вівторок становить 33,23 гривні.

Основне про курс долара в 2020 році

На початку 2020 року мінімальна вартість долара становила 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні.



А за один євро треба було викласти У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.



Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар. З кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют . На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У квітні ж долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.



На це вплинула низка факторів, передусім У квітні ж долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася за одиницю, а європейська – Новий стрибок угору відбувся у травні, потім можна було спостерігати певні коливання, в липні та на початку серпня зростання валюти продовжилось. Так, за цей час американська валюта подолала позначку у 27 гривень і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. Крім того, кілька разів навіть ледь не піднялася до 28 гривень.



і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. Крім того, кілька разів навіть ледь не піднялася до 28 гривень. В серпні долар здебільшого тримався на рівні 27,5 – 27,6 гривні за одиницю , а максимальним був показник у 27,82 гривні за одиницю на початку місяця.



, а максимальним був показник у 27,82 гривні за одиницю на початку місяця. У вересні долар ішов угору. Так, на початку місяця він коштував 27,56 гривні, а вже за тиждень його вартість зросла до 27,73 гривні за одиницю. Наразі ж долар коштує на рівні 28,25 – 28,26 гривні за одиницю.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу