Курс гривні щодо долара та євро у вівторок, 6 жовтня, на готівковому ринку зазнав змін. Головна валюта США лише на копійку подешевшала, водночас вартість євро відчутно зросла.

Детальніше про готівковий курс 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, вартість долара в обмінниках становила у середньому 28 гривень 49 копійки (на 1 копійку дешевше, ніж попереднього дня). Продати ж американську валюту можна було за 28 гривень 29 копійок (теж на копійку менше). Таку інформацію наводить портал Finance.ua.

Читайте також Чому долар росте: прогнози для України

Натомість головна європейська валюта відчутно подорожчала. В обмінниках євро коштувало 33 гривні 51 копійку (+10 копійок). Продати валюту можна було за 33 гривні 9 копійок (+9 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 6 жовтня:

долар: 28,36 – середня купівля, 28,41 – середній продаж;

28,36 – середня купівля, 28,41 – середній продаж; євро: 33,28 – купівля, 33,35 – продаж.

Офіційний курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс на 6 жовтня, визначивши вартість долара у 28,40 гривні. Натомість вартість євро визначена в сумі 33,40 гривні.

Дізнайтеся більше Чи продовжить гривня осіннє падіння: прогноз курсу на тиждень



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу