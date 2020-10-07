Курс гривні щодо долара та євро у середу, 7 жовтня, на готівковому ринку знову зазнав змін. Обидві іноземні валюти трохи подешевшали.

Детальніше про готівковий курс 7 жовтня

У середу, 7 жовтня, вартість долара в обмінниках становила у середньому 28 гривень 45 копійки (на 4 копійки менше, ніж попереднього дня). Продати ж головну валюту США можна було за 28 гривень 25 копійок (теж на 4 копійки менше). Таку інформацію наводить портал Finance.ua.

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Щодо головної європейської валюти, то вона теж трохи подешевшала. В обмінниках євро коштувало 33 гривні 49 копійок (на 2 копійки менше, ніж 6 жовтня). Продати валюту можна було за 33 гривні 3 копійок (менше на 6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 7 жовтня:

долар: 28,32 – середня купівля, 28,38 – середній продаж;

28,32 – середня купівля, 28,38 – середній продаж; євро: 33,15 – купівля, 33,28 – продаж.

Офіційний курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс на 7 жовтня, визначивши вартість долара на рівні 28,36 гривні. Натомість одне євро офіційно коштувало 33,48 гривні.

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Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу