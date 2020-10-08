Курс гривні щодо долара та євро у четвер, 8 жовтня, на готівковому ринку дещо змінився. Як американська, так і європейська валюта втратили у ціні.

Детальніше про готівковий курс 8 жовтня

У четвер, 8 жовтня, в обмінниках за 1 долар просили у середньому 28 гривень 37 копійок – це на 8 копійок менше, ніж напередодні. Продати ж одиницю американської валюти можна було за 28 гривень 18 копійок – на 7 копійок дешевше, ніж 7 жовтня. Про це інформує портал Finance.ua.

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Щодо євро, то його вартість, як і долара, знизилась. За 1 євро в обмінниках в середньому давали 32 гривні 98 копійок (на 5 копійок менше, ніж попереднього дня). Купити одиницю європейської валюти можна було за 33 гривні 38 копійок (одразу на 11 копійок дешевше, ніж 7 жовтня).

Готівковий курс валют у Києві 8 жовтня:

долар: 28,20 – середня купівля, 28,27 – середній продаж;

євро: 33,05 – купівля, 33,17 – продаж.

Офіційний курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс на 8 жовтня, визначивши вартість долара на рівні 28,32 гривні. Натомість одне євро офіційно коштувало 33,33 гривні.

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Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу