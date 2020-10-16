Курс гривні щодо євро та долара 16 жовтня на готівковому ринку поводився по різному – європейська валюта подешевшала, а от американська додала у ціні 2 копійки.

Долар у п'ятницю додав у ціні 2 копійки – купували його за 28,26 гривні, а продавали – по 28,45 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро натомість купували за 32,94 гривні (на 4 копійок дешевше, аніж попереднього дня), а продавали по 33,34 гривні (-6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 16 жовтня такий:

долар – 28,35 гривні (купівля) і 28,39 гривні (продаж);

євро – 33,10 гривні (купівля) і 33,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 16 жовтня долар подорожчав на 2 копійки і коштував 28,34 гривні. Євро у свою чергу подешевшало на 11 копійок – до позначки 33,28 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте. Пік зростання припав на першу половину березня, що пов'язано зі спалахом коронавірусу в Україні та запровадженням карантину – в цей період долар подешевшала одразу на 3 гривні за пів місяця. Ще одне зростання долара трапилось на початку липня – на фоні відставки голови НБУ.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Натомість починаючи з кінця 2019 року євро, як і долар, зростало у ціні, особливо на початку запровадження карантину – тоді європейська валюта додала у ціні одразу 4 гривні за короткий період.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.