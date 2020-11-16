Курс гривні щодо долара 16 листопада на готівковому ринку дещо укріпився. Американська валюта подешевшала, європейська – навпаки подорожчала.

Долар у понеділок подешевшав на 3 копійки, купували його за 28,09 гривні, а продавали – за 28,31 гривні. Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у п'ятницю купували за 33,05 гривні (на 3 копійки дорожче, ніж 13 листопада), а продавали – за 33,43 гривні (+3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві за 16 листопада

Долар – 28,25 гривні (купівля) і 28,30 гривні (продаж);

Євро – 33,20 гривні (купівля) і 33,35 гривні (продаж).

Відповідно до курсу валют від НБУ 16 листопада, долар подешевшав на 8 копійок і коштує 28,12 гривні. Євро також подешевшало на 6 копійок, його вартість становить 33,21 гривні.

Зауважимо, у бюджеті-2020 прогноз курсу долара заклали рівні 27 гривень. Проте в Кабміні вже переглянули макропоказники через епідемію коронавірусу, зокрема, прогноз курсу долара. Таким чином американська валюта може сягнути позначки 29,5 гривні.

Як змінювався курс валют протягом 2019 – 2020 років

Долар:

На готівковому ринку у 2019 році найдорожчим долар був середині січня – 28,33 гривні. Після цього він весь час падав. На початку березня опустився до 26,57 гривні.

У березні-квітні зафіксували стрибки американської валюти – нижче чи вище 27 гривень.

Після виборів президента в Україні долар стрімко падав: щодня валюта втрачала по 5-15 копійок. Проте наприкінці 2019 року долар почав дорожчати. Всього за 3 дні валюта набрала 1,5 гривні.

Від початку 2020 року долар росте. Найбільше валюта подорожчала у першій половині березня – на 3 гривні. Це пов'язано з карантином та пандемією коронавірусу. Ще одне зростання долара було на початку липня – на фоні відставки голови НБУ.

Євро:

Схожа ситуація з євро. Пік припав на середину січня 2019 року. Тоді євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім зафіксували незначний стрибок, а після виборів гривня зміцнювалася.

Однак з кінця 2019 року вартість євро, як і долара, зростала. На початку запровадження карантину європейська валюта подорожчала на 4 гривні за короткий період.

Чому долар "стрибає"? НБУ не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Нацбанк намагається досягнути низької та стабільної інфляції. Раніше стрибки валюти пояснювали тим, що Україна – аграрна країна. Тобто коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит та зростання курсу. Натомість коли аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію та курс знижується. Однак зараз на курс впливає ситуація з коронавірусом.

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