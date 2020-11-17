Курс гривні щодо долара 17 листопада продовжує зміцнювати. Американська валюта подешевшала. А от євро піднялось в ціні.

У вівторок, 17 листопада, долар подешевшав – проте дуже незначно. Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Напередодні Готівковий курс на 16 листопада: долар подешевшав, а євро подорожчало

При купівлі за долар давали 28,08 гривні. Це на 1 копійку менше, ніж 16 листопада. Щодо продажу, то вартість одиниці американської валюти сягнула 28,29 гривні – на 2 копійки менше, ніж напередодні.

Вартість євро, на відміну від долара, зросла.

Продаж : 1 євро – 33,46 гривні (на 2 копійки більше, ніж 16 листопада).

: 1 євро – 33,46 гривні (на 2 копійки більше, ніж 16 листопада). Купівля: 1 євро – 33,08 гривні (на 3 копійки більше, ніж напередодні).

Готівковий курс валют у Києві

Долар – 28,20 гривні (купівля) і 28,25 гривні (продаж).

Євро – 33,20 гривні (купівля) і 33,40 гривні (продаж).

Курс НБУ на 17 листопада

Зазначимо, що НБУ встановив такий курс валют на 17 листопада. 1 долар коштує 28 гривень 11 копійок.Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 24 копійки.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня – квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень.



Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5 – 15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте. Пік зростання припав на першу половину березня, що пов'язано зі спалахом коронавірусу в Україні та запровадженням карантину – в цей період долар подешевшала одразу на 3 гривні за пів місяця. Ще одне зростання долара трапилось на початку липня – на фоні відставки голови НБУ.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Натомість починаючи з кінця 2019 року євро, як і долар, зростало у ціні, особливо на початку запровадження карантину – тоді європейська валюта додала у ціні одразу 4 гривні за короткий період.