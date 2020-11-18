Готівковий курс валют 18 листопада: гривня "плаває" і дешевшає
Курс гривні щодо долара продовжує невпевнено плавати – після нетривалого зміцення гривня дещо послаблюється. Також подорожчав і євро, але значно відчутніше за долар.
Про те, якою була вартість головних західних валют в обмінниках, розповідає портал Finance.ua.
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Середня вартість валюти в обмінниках:
- долар: 28,10 гривні продаж і 28,32 гривні купівля,
- євро: 33,14 гривні продаж і 33,53 гривні купівля.
Вартість валюти в обмінниках Києва:
- долар: близько 28,15 гривні продаж і 28,30 гривні купівля,
- євро: близько 33,28 гривні продаж і 33,50 гривні купівля.
Офіційний курс валют
Національний банк України визначив на 18 листопада вартість гривні щодо іноземних валют у такому еквіваленті: 28 гривень 11 копійок за долар і 33 гривні 40 копійок за євро.
Чому долар "стрибає"?
Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна.
Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.
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