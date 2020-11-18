Курс гривні щодо долара продовжує невпевнено плавати – після нетривалого зміцення гривня дещо послаблюється. Також подорожчав і євро, але значно відчутніше за долар.

Про те, якою була вартість головних західних валют в обмінниках, розповідає портал Finance.ua. Цікаво Гривня суттєво знецінилась за 2020 рік: експерт назвав причини Середня вартість валюти в обмінниках: долар : 28,10 гривні продаж і 28,32 гривні купівля,

: 28,10 гривні продаж і 28,32 гривні купівля, євро: 33,14 гривні продаж і 33,53 гривні купівля. Вартість валюти в обмінниках Києва: долар : близько 28,15 гривні продаж і 28,30 гривні купівля,

: близько 28,15 гривні продаж і 28,30 гривні купівля, євро: близько 33,28 гривні продаж і 33,50 гривні купівля. Офіційний курс валют Національний банк України визначив на 18 листопада вартість гривні щодо іноземних валют у такому еквіваленті: 28 гривень 11 копійок за долар і 33 гривні 40 копійок за євро. Чому долар "стрибає"?

Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна.



Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна.Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.