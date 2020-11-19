Готівковий курс валют 19 листопада: долар і євро продовжують дорожчати
Курс гривні щодо долара 19 листопада продовжує послаблювати свої позиції. Європейська валюта також зросла у порівнянні з 18 листопада.
Якою була вартість головних світових валют в обмінниках України, повідомляє портал Finance.ua.
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Середня вартість валюти в обмінниках:
- долар: 28,33 гривні продаж і 28,39 гривні купівля,
- євро: 33,28 гривні продаж і 33,43 гривні купівля.
Вартість валюти в обмінниках Києва:
- долар: близько 28,21 гривні продаж і 28,42 гривні купівля,
- євро: 33,40 гривні продаж і 33,58 гривні купівля.
Національний банк України визначив на 19 листопада вартість гривні щодо іноземних валют у такому еквіваленті: 28 гривень 10 копійок за долар і 33 гривні 39 копійок за євро.
Чому долар "стрибає"?
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Курс гривні в Україні наразі доволі гнучкий.
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Національний банк України сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його.
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Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.
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Стрибки іноземної валюти НБУ пояснює насамперед сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.
Детальніше читайте у статті: Чому стрибає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
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