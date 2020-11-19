Курс гривні щодо долара 19 листопада продовжує послаблювати свої позиції. Європейська валюта також зросла у порівнянні з 18 листопада.

Якою була вартість головних світових валют в обмінниках України, повідомляє портал Finance.ua.

Актуально Гривня суттєво знецінилась за 2020 рік: експерт назвав причини

Середня вартість валюти в обмінниках:

долар : 28,33 гривні продаж і 28,39 гривні купівля,

: 28,33 гривні продаж і 28,39 гривні купівля, євро: 33,28 гривні продаж і 33,43 гривні купівля.

Вартість валюти в обмінниках Києва:

долар : близько 28,21 гривні продаж і 28,42 гривні купівля,

: близько 28,21 гривні продаж і 28,42 гривні купівля, євро: 33,40 гривні продаж і 33,58 гривні купівля.

Національний банк України визначив на 19 листопада вартість гривні щодо іноземних валют у такому еквіваленті: 28 гривень 10 копійок за долар і 33 гривні 39 копійок за євро.