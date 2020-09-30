Курс гривні щодо долара у середу, 30 вересня, на готівковому ринку суттєво не змінився – американська валюта додала лише на кілька копійок. Натомість вартість євро як щодо продажу, так і щодо купівлі зросла.

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Долар у середу купували за 28,22 гривні (+1 копійка порівняно з вівторком, 29 вересня), а продавали – за 28,41 гривні (+2 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Вартість євро також змінилася зі знаком "плюс", проте вже суттєвіше. Купували європейську валюту за 32,85 гривні (+11 копійок), а продавали її за 33,28 гривні (+12 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 30 вересня:

долар – 28,25 гривні (купівля) і 28,30 гривні (продаж);

євро – 32,95 гривні (купівля) і 33,05 гривні (продаж).

Відповідно до офіційного курсу валют від НБУ, 30 вересня долар коштує 28,30 гривні за одиницю. Натомість євро подорожчало на 9 копійок, його ціна у середу становить 33,13 гривні.

Що треба знати про курс долара в 2020 році

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні.

У держбюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Втім уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

З кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У квітні ж долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні, потім можна було спостерігати певні коливання, в липні та на початку серпня зростання валюти продовжилось. Так, за цей час американська валюта подолала позначку у 27 гривень і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. Крім того, кілька разів навіть ледь не піднялася до 28 гривень.

В серпні долар здебільшого тримався на рівні 27,5 – 27,6 гривні за одиницю, а максимальним був показник у 27,82 гривні за одиницю на початку місяця.

У вересні долар ішов угору. Так, на початку місяця він коштував 27,56 гривні, а вже за тиждень його вартість зросла до 27,73 гривні за одиницю. Наразі ж долар коштує на рівні 28,25 – 28,26 гривні за одиницю.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу