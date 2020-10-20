Гривня досягла трирічного мінімуму: чи впаде курс до 30 за долар до кінця року
Від початку пандемії гривня то падає, то знову росте. Чого чекати до кінця року та чи справдиться урядовий прогноз, читайте на Фінанси 24.
У проєкті бюджету-2021 курс гривні до долара заклали на рівні 29,1. Такий показник, на думку урядовців, має упевнити як українців, так й інвесторів у стабільності національної валюти. Що ж відбувається з гривнею зараз? Та чи варто чекати на різкі валютні коливання восени, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що відбувається з гривнею
Останні місяці курс гривні постійно штормить. Влітку вона демонструвала як різке падіння, так і зростання. А вже наприкінці вересня вартість національних грошей сягнула трирічного мінімуму.
Таку ситуацію фахівці пов’язували з активізацією імпортерів, які закуповувалися в очікуванні сезону ділової активності після літнього затишшя. Активно закривали свої інвестиції і виходили з ОВДП нерезиденти, продаючи гривню і купуючи валюти.
Чого чекати від курсу далі
За оцінками фахівців у жовтні девальвація гривні ще триватиме, а от у листопаді національна валюта має навпаки вирости в ціні. Що у такій ситуації робити інвесторам, розповіли фахівці Forex Club.
- Експерти Forex Club в жовтні очікують стабілізацію курсу 28-28,5, оскільки активізуються експортери аграрії, а імпортери навпаки пасивні, розповів Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.
- В листопаді відбувається зміна тренду, аграрії вже сильно розпродали, експорт слабшає, а ось імпортери навпаки починають закупівлю товарів перед новорічними розпродажем і майбутньої грудневим затишшям.
"Нервозність вноситимуть нерезиденти, які продовжать виходити з гривневих інвестицій. Звичайно ускладнює ситуацію пандемія COVID-19. Свої корективи внесуть місцеві вибори і вибори президента США – на початку листопада. Стежимо також за емісією гривні і стимулюючими заходами, які також можуть розігнати інфляцію і девальвацію", – розповів експерт.
До кінця року очікуємо курс в діапазоні 28,5-29,5., Якщо емісія вийде з під контролю, або будуть інші вагомі негативні чинники, існують ризики й сильнішої просадки,
– вважає Віктор Таран.
Як ситуація у світі може вплинути на фондові ринки
Фондові, як і валютні, ринки також продовжують залишатися підвищено волатильними на тлі наростання напруженості ситуації з коронавірусом і майбутніми виборами в США. В цілому, ситуація зараз залишається досить невизначеною. Це може сприяти як різкому короткостроковому зростанню ринків, так і падінню в залежності від сигналів, що надходять на торговельні майданчики.
В яку валюту краще інвестувати
У нестабільний період краще уникати необдуманих кроків і ризикованих інструментів, радить експерт. Можна розглянути можливість покупки іноземної валюти – доларів або євро. Також можна вкластися в китайський юань, як валюту однієї з провідних економік світу, або в фунт стерлінгів, що є хорошою альтернативою покупки євро.
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На питання, що робити тим інвесторам, які вже мають в портфелі активи в гривні, Віктор Таран відповідає порадою диверсифікувати свій портфель.
Головна рекомендація – диверсифікація, не тримати яйця в одному кошику,
– говорить експерт.
Тож, за прогнозами фахівців валютні коливання очікують на українців щонайменше до кінця року. Відтак, радять зберігати свої кошти у доларах та євро.