Від початку пандемії гривня то падає, то знову росте. Чого чекати до кінця року та чи справдиться урядовий прогноз, читайте на Фінанси 24.

У проєкті бюджету-2021 курс гривні до долара заклали на рівні 29,1. Такий показник, на думку урядовців, має упевнити як українців, так й інвесторів у стабільності національної валюти. Що ж відбувається з гривнею зараз? Та чи варто чекати на різкі валютні коливання восени, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відбувається з гривнею

Останні місяці курс гривні постійно штормить. Влітку вона демонструвала як різке падіння, так і зростання. А вже наприкінці вересня вартість національних грошей сягнула трирічного мінімуму.

Таку ситуацію фахівці пов’язували з активізацією імпортерів, які закуповувалися в очікуванні сезону ділової активності після літнього затишшя. Активно закривали свої інвестиції і виходили з ОВДП нерезиденти, продаючи гривню і купуючи валюти.

Чого чекати від курсу далі

За оцінками фахівців у жовтні девальвація гривні ще триватиме, а от у листопаді національна валюта має навпаки вирости в ціні. Що у такій ситуації робити інвесторам, розповіли фахівці Forex Club.

Експерти Forex Club в жовтні очікують стабілізацію курсу 28-28,5 , оскільки активізуються експортери аграрії, а імпортери навпаки пасивні, розповів Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.



, оскільки активізуються експортери аграрії, а імпортери навпаки пасивні, розповів Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ. В листопаді відбувається зміна тренду, аграрії вже сильно розпродали, експорт слабшає, а ось імпортери навпаки починають закупівлю товарів перед новорічними розпродажем і майбутньої грудневим затишшям.

"Нервозність вноситимуть нерезиденти, які продовжать виходити з гривневих інвестицій. Звичайно ускладнює ситуацію пандемія COVID-19. Свої корективи внесуть місцеві вибори і вибори президента США – на початку листопада. Стежимо також за емісією гривні і стимулюючими заходами, які також можуть розігнати інфляцію і девальвацію", – розповів експерт.

До кінця року очікуємо курс в діапазоні 28,5-29,5., Якщо емісія вийде з під контролю, або будуть інші вагомі негативні чинники, існують ризики й сильнішої просадки,

– вважає Віктор Таран.

Як ситуація у світі може вплинути на фондові ринки

Фондові, як і валютні, ринки також продовжують залишатися підвищено волатильними на тлі наростання напруженості ситуації з коронавірусом і майбутніми виборами в США. В цілому, ситуація зараз залишається досить невизначеною. Це може сприяти як різкому короткостроковому зростанню ринків, так і падінню в залежності від сигналів, що надходять на торговельні майданчики.

В яку валюту краще інвестувати

У нестабільний період краще уникати необдуманих кроків і ризикованих інструментів, радить експерт. Можна розглянути можливість покупки іноземної валюти – доларів або євро. Також можна вкластися в китайський юань, як валюту однієї з провідних економік світу, або в фунт стерлінгів, що є хорошою альтернативою покупки євро.

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На питання, що робити тим інвесторам, які вже мають в портфелі активи в гривні, Віктор Таран відповідає порадою диверсифікувати свій портфель.

Головна рекомендація – диверсифікація, не тримати яйця в одному кошику,

– говорить експерт.

Тож, за прогнозами фахівців валютні коливання очікують на українців щонайменше до кінця року. Відтак, радять зберігати свої кошти у доларах та євро.