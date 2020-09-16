Перегляд програми з МВФ знову затримується. Що турбує МВФ та як це впливає на гривню, читайте на Фінанси 24.

Курс української гривні пробив психологічну позначку 28 гривень за долар і торгується в середу на рівні 28,02. Офіційний курс НБУ становить 28,05 за долар.

Цікаво Куба об'єднає дві валюти в одну: як зміниться курс песо – Reuters

Чому гривня падає

На це є ряд причин, але аналітики Forex Club у коментарі 24 каналу зазначили, що головна причина зараз – це Міжнародний валютний фонд. МВФ стурбований рядом питань, які можуть вплинути на подальшу співпрацю з Україною. А відтак і гривня реагує на такі заяви падінням.

Чим стурбований МВФ

Ситуація навколо ПриватБанку і братів;



Ситуація з обмеженням зарплат для членів наглядових рад та правління;



Зареєстровані в Раді законопроєкти, які паплюжать систему корпоративного управління.

Крім того, МВФ стурбований використанням коштів з фонду боротьби з коронавірусів,

– додають експерти.

Коли надійде другий транш від МВФ

Київ розраховує на отримання запланованих траншів кредиту від МВФ до кінця року. МВФ на початку червня схвалив нову програму підтримки України на півтора року загальним обсягом в 5 мільярдів доларів. Перший транш Україна отримала у червні розміром у 2,1 мільярда доларів.

Яким буде курс

Ймовірно, найближчим часом курс гривні продовжить йти вниз і увійде в діапазон 28-28,2 гривні за долар, розповіли аналітики Forex Club.