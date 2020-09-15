У Кубі планують об'єднати песо, які різняться обмінним курсом – в один. Це буде перша девальвація курсу після революції в 1959 році. Для чого це хочуть зробити й що зміниться, читайте на Фінанси 24.

У комуністичній Кубі планують вперше девальвувати песо з обмінним курсом "один до одного" американського долара. Про це Reuters заявили 3 джерела.

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В рамках реформ, які мають відбутися до кінця цього року, влада також об’єднає дві внутрішні валюти Куби.

Держаний бізнес може обмінювати песо за курсом 1 за долар. Натомість звичайні кубинці можуть купити долар за 25 песо, а продати долар, отримавши 24 песо.

Якщо валюти таки об'єднають, то конвертований песо з курсом "один до одного" зникне.

Найважливішим кроком буде зміна офіційного курсу валют, що використовується державними компаніями,

– заявив Омар Еверлені, один з найвідоміших економістів Куби.

Він розповів, що тепер курс кубинського песо до долара може бути від 10 за долар та вище. Курсу "один до одного" звісно ж не буде.

Очікується також, що вартість песо в порівнянні з канадським доларом, євро та іншими конвертованими валютами буде скоригована в бік зменшення на основі курсів на міжнародному ринку.

Кубинська економіка значною мірою належить державі та управляється нею, а курси валют встановлюються урядом.

Для чого Куба проводить грошову реформу

Як і всюди зараз, у Кубі економічна криза. Але вона причинена не лише пандемією, але й жорсткими санкціями з боку США і звісно ж комуністичною системою, яка не дає країні розвиватися.

Дефіцит товарів зростає і довгі черги у магазинах стали звичним явищем для Куби. Закриття туристичного сектору залишило без роботи багатьох кубинців, хоча минулого тижня польоти з Канади відновилися.

Міністр економіки та планування Алехандро Гіл заявив у липні, що необхідні реформи для стимулювання експорту та зменшення імпорту, оскільки місцева валюта не обмінюється на міжнародному ринку для придбання товарів та сплати боргу.

Економісти довгий час стверджували, що офіційний обмінний курс "один до одного", а також різний курс конвертованого песо та винятки за секторами стримують експорт та заохочують імпорт.

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Уряд почав дозволяти доларовий електронний обіг за допомогою банківської картки рік тому і відкриває доларові магазини, що пропонують все – від вживаних автомобілів та побутової техніки до харчових продуктів та продуктів гігієни.

Грошова реформа дуже близька. Це саме той момент,

– сказав Еверлені, який підтримує заходи, хоча попередив, що вони можуть бути травматичними для деяких.