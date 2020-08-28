Більшість з тих, хто заробляє найманою працею, рано чи пізно задумуються і над власною справою. Адже мати навіть пасивний дохід – завжди вигідно, а в період кризи додатковий капітал може стати надійною подушкою безпеки.

Дізнайтеся, який напрям бізнесу не тільки цікавий, але й допомагає отримати необмежений дохід у матеріалі 24 каналу.

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Бізнес: великі можливості при значних труднощах

Існує безліч ідей і сфер для старту бізнесу. Найбільш популярні напрями з-поміж підприємців-початківців – роздрібна торгівля, ресторанний бізнес, сфера побутових послуг, а також посередницькі сервіси (наприклад, ріелторська діяльність). Однак, безумовно, цих сфер діяльності набагато більше.

Звичайно, кожен з цих напрямків має як вагомі "плюси", так, на жаль, і низку "мінусів". Наприклад, у ресторанному бізнесі або роздрібній торгівлі дуже багато залежить від матеріальної складової вашого бізнесу.

Невдале розташування може призвести до збитків або навіть до повного закриття підприємства.

Також майже в кожній зі сфер діяльності є власні регулятори, які надають дозволи, проводять перевірки тощо. Взаємодія з такими установами теж часто ускладнює процес ведення бізнесу.

Окрім цього, для того, аби керувати підприємством, наприклад, у сфері торгівлі, вам необхідно мати запас товарів, які ви продаватимете, оплачувати оренду і платити заробітну плату працівникам навіть у збиткові місяці. Якщо ж ви відкриваєте інтернет-магазин, то до витрат на зберігання і закупівлю товарів додаються величезні витрати на просування вашого бізнесу в інтернеті. І це лише мала частина труднощів, із якими ви можете зіткнутися в процесі управління власною справою.

Чи існує бізнес без недоліків?

На щастя, є бізнес-напрям, що позбавлений ​​багатьох недоліків, які є у вищеназваних сферах. Це трейдинг на фінансових ринках.

Ключова відмінність трейдингу від інших галузей діяльності:

усі операції можна проводити в режимі онлайн;

вам не потрібно витрачати гроші на закупівлю товарів, оренду приміщення та зарплати співробітникам.

Інша важлива перевага трейдингу – ви отримуєте дохід набагато швидше, ніж в інших сферах. Адже за стандартних умов, щоб почати власну справу, вам треба знайти певну нішу на ринку, отримати необхідні навички або розробити продукт, і тільки згодом ви зможете заробляти на цьому.

У трейдингу достатньо пройти коротке навчання, щоб оволодіти азами роботи на ринку, після чого практично відразу можна почати отримувати дохід.

Ще один важливий "плюс" полягає в тому, що максимальний рівень доходів залежить тільки від вас. Чим більше ви приділяєте часу трейдингу, вивчаєте ринок і ретельніше проводите аналіз, тим більшим може бути ваш дохід. Тому, щоб отримувати стабільний прибуток, потрібно постійно вчитися, бути терплячим, цілеспрямованим, дисциплінованим, відданим справі і по-максимуму контролювати себе та свої плани.

Щоб бути успішним у трейдингу, вам не потрібно бути сильнішим, ніж ринок, чи здобути контроль над ним. Усе, що вам достатньо зробити, правильно визначити ситуацію на ринку, і зрозуміти, як вам діяти за тих чи тих умов. Це і вирізняє трейдинг від інших сфер бізнесу, де для досягнення успіху вам доведеться підкорити, як мінімум, вашу ринкову нішу.

Як стати трейдером?

Для того, щоб почати заробляти на фінансових ринках і стати трейдером, не потрібно володіти специфічними знаннями. Достатньо пройти коротке навчання, наприклад, у додатку Libertex.

Торгова платформа має спеціальний навчальний розділ, у якому міститься 400 тестових запитань, 80 уроків і 7 навчальних розділів для трейдерів-початківців. Пройшовши коротке навчання, ви відразу зможете протестувати ваші знання на безкоштовному демо-рахунку або відразу перейти до реальної торгівлі.

Почати заробляти на фінансових ринках за допомогою Libertex можна навіть не встаючи з дивана і практично з будь-якого пристрою. Тому ця платформа доступна як у вигляді веб-додатка, так і у вигляді програми для операційних систем iOS і Android.

Якщо ви хочете краще зрозуміти особливості ринку та принципи трейдингу, зверніться до експертів Forex Club. Залишайте свої контакти в формі нижче для швидкого зв‎'язку!