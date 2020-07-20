Гривня увійшла до п’ятірки найбільш недооцінених світових валют в оновленому індексі Біг Мака. Українська національна валюта посіла четверту сходинку в такому рейтингу.

До четвертого місця гривня опустилася з сьомої позиції, яку вона займала в січні цього року, повідомляє The Economist.

Що таке індекс Big Mac? Це показник, який ще називають "бутербродним курсом", створений виданням The Economist у 1986 році. За його методикою порівнюється вартість найпопулярнішого бургера "Біг Мак" від популярної мережі закладів швидкого харчування McDonald's у різних країнах, де працюють ці заклади. Під час порівняння вартості також враховується курс національної валюти тієї чи тієї країни.

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Недооцінені та переоцінені валюти світу

Отож, до списку найбільш недооцінених валют увійшли гроші таких країн (окрім України):

Азербайджан – на 59,3%;

Мексика – на 61%;

Туреччина – 64,3%;

Росія – 66,5%;

ПАР – 67,4%.

Щодо переоцінених валют, то сюди входять: швейцарський франк, ліванський фунт і шведська крона. Так, у Швейцарії ціна Біг Мака на 20,9% вища, ніж у США.

Скільки повинен коштувати долар в Україні

За даними The Economist, в Україні ціна Біг Мака становить 59 гривень, а у США – 5,71 долара. Отже, долар в Україні має коштувати 10,33 гривні. Однак, фактично, обмінний курс становить 27,13 гривні за один долар США.

За підрахунками експертів, курс гривні недооцінений на 61,9%.

Нагадаємо, у січневому рейтингу The Economist, українська нацвалюта покращила позиції в індексі Big Mac. Зокрема, тоді гривня піднялася з п’ятого на сьоме місце оновленого рейтингу.