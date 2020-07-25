Європейський бізнес поставив рекорд після кризи, викликаної пандемією коронавірусу і карантином. Індекс ділової активності (PMI) досяг 54,8 пунктів у липні, піднявшись з позначки в 48,5 у червні.

Ділова активність в єврозоні в липні 2020 року відновлюється найвищими за два роки темпами, свідчать дані IHS Markit.

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Липневе зростання на тлі зняття блокувань виявилося вищим за прогнози експертів, які чекали показника на рівні 51,1 (значення індексу вище 50 пунктів говорить про зростання ділової активності, а значення нижче цієї позначки свідчить про спад – 24).

Найзначніше відновлення продемонстрував французький бізнес. Ділова активність у Франції показала найбільше зростання за останні 2,5 роки. Також високими темпами йде відновлення німецького бізнесу, свідчать дані компанії.

Незважаючи на обнадійливі цифри, V-образного зростання економіки може не відбутися. Її відновлення, ймовірно, загальмується, оскільки компаніям все ще доводиться йти на масштабні скорочення співробітників. Крім того, бізнес сигналізує про те, що поточного попиту недостатньо для підтримки темпів відновлення.