У четвер, 3 грудня 2020 року, долар знову демонструє падіння на ранніх торгах на європейських ринках. Прогрес у затверджені вакцини від коронавірусу і ймовірність ухвалення нового антикризового пакету в США наштовхують інвесторів вкладати гроші у ризикові активи, а не у валюту.

Індекс долара, який відслідковує курс долара щодо шести інших валют, впав на 0,2% до 90,925 пункту, повідомляє Investing.com. Востаннє такий показник було зафіксовано понад два роки тому.

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Курс євро/долар (EUR/USD) зріс на 0,1% до 1,2124 євро, досягнувши рівня, якого не спостерігалося з квітня 2018 року.

Валютна пара долар/єна (USD/JPY) впала на 0,1% до 104,38 єни, у той час, як найбільш чутлива до ризиків пара – австралійський долар/долар США (AUD/USD) – піднялася на 0,2%, досягнувши 0,7428 долара США – найвищого рівня за понад два роки.

Ключові події, що впливають на валютний ринок

Оптимізм, пов’язаний з переговорами щодо виділення додаткового фінансування для порятунку економіки США і ставки на успішне затвердження вакцини від COVID-19 стимулюють трейдерів інвестувати в більш ризикові фінансові активи.

Падіння індексу долара відбувається на тлі оприлюдення не зовсім втішних данихи щодо зайнятості населення США, які свідчать про уповільнення відновлення робочих місць.

Водночас, згідно зі щомісячним звітом ADP, представленим у середу, 2 грудня, кількість робочих місць у приватному секторі США в листопаді зростала найповільніше. Востаннє такий низький ріст спостерігався влітку, у липня цього року.

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Гарячий період на британському ринку

Пара фунт стерлінгів/долар (GBP/USD) збільшилася на 0,2% – до 1,3385 долара США, залишаючись найближчою до досягнення тримісячного максимуму. Британська валюта отримала підтримку в середу, 2 грудня, коли Велика Британія схвалила вакцину від коронавірусу, над якою працюють компанії Pfizer і BioNTech. Окрім того, влада країни заявила, що на початку наступного тижня (із 7 грудня) вакцину отримають ті люди, які перебувають в категорії осіб підвищеного ризику.

Попри позитивні новини щодо вакцини, у центрі уваги залишаються переговори щодо торговельної угоди. Зокрема, Франція попередила, що може накласти вето на торговельну угоду між Великою Британією і Європейським Союзом, якщо їй не сподобаються умови домовленості.

Згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, упродовж останнього місяця кількість коротких ставок проти фунта стерлінгів зросла. Така тенденція свідчить про високий потенціал падіння курсу валюти, якщо торговельну угоду не вдасть ухвалити.