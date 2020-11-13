Скільки потрібно працювати жителям тієї чи тієї країни, щоб заробити на новий iPhone від Apple. Результати дослідження – читайте на Фінанси24.

Аналітики Picodi порівняли ціни на iPhone 12 Pro (128 GB) з середньою зарплатою населення декількох десятків держав світу. Таким чином спеціалістам вдалося розрахувати кількість днів на заробіток грошей для нового смартфона техногіганта Apple.

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Скільки потрібно працювати українцям

В Україні ціна iPhone 12 Pro у версії 128 GB становить 39 999 гривень. Як відомо, окрім самого смартфона в коробці покупці не знайдуть ні зарядного пристрою, ні навушників.

Згідно з даними Державної служби статистики України, середня зарплата в нашій державі становить 11 998 гривень, а після відрахування податків – 9 658 гривень.

Це означає, що середньостатистичному українцю потрібно відпрацювати 87 днів, щоб заробити на iPhone 12 Pro. Усі зароблені гроші потрібно відкладати лише на айфон, тобто людині не можна навіть купувати їжу.

Якщо порівняти цьогорічний показник зі значенням 2019 року, то у 2020 році індекс айфона в Україні покращився на 9,7 дні.

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Ситуація в інших країнах

Високий рівень доходів у Швейцарії, США та Австралії дає змогу їхнім жителям заробити на iPhone 12 Pro 4,4, 6,1 та 6,6 дні відповідно.

Найдовше доведеться працювати філіпінцям: тут середньостатистичний житель витратить 88,2 дні .

. Так, німцям потрібно буде витратити 9,7 дні на заробіток для нового смартфона Apple, а полякам - 28,3 робочих дні.



Інфографіка Picodi