У якій країні можна найшвидше заробити на iPhone 12 Pro: інфографіка
Скільки потрібно працювати жителям тієї чи тієї країни, щоб заробити на новий iPhone від Apple. Результати дослідження – читайте на Фінанси24.
Аналітики Picodi порівняли ціни на iPhone 12 Pro (128 GB) з середньою зарплатою населення декількох десятків держав світу. Таким чином спеціалістам вдалося розрахувати кількість днів на заробіток грошей для нового смартфона техногіганта Apple.
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Скільки потрібно працювати українцям
В Україні ціна iPhone 12 Pro у версії 128 GB становить 39 999 гривень. Як відомо, окрім самого смартфона в коробці покупці не знайдуть ні зарядного пристрою, ні навушників.
Згідно з даними Державної служби статистики України, середня зарплата в нашій державі становить 11 998 гривень, а після відрахування податків – 9 658 гривень.
Якщо порівняти цьогорічний показник зі значенням 2019 року, то у 2020 році індекс айфона в Україні покращився на 9,7 дні.
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Ситуація в інших країнах
- Високий рівень доходів у Швейцарії, США та Австралії дає змогу їхнім жителям заробити на iPhone 12 Pro 4,4, 6,1 та 6,6 дні відповідно.
- Найдовше доведеться працювати філіпінцям: тут середньостатистичний житель витратить 88,2 дні.
- Так, німцям потрібно буде витратити 9,7 дні на заробіток для нового смартфона Apple, а полякам - 28,3 робочих дні.
Інфографіка Picodi
Індекс iPhone: як проводять розрахунки?Показник за 2020 рік був розрахований на основі офіційних цін iPhone 12 Pro (з пам'яттю 128 GB), що зазначені в регіональних магазинах Apple чи в авторизованих продавців.
Інформацію про середню заробітну платню жителів тих чи тих країн було взято з сайтів національних статистичних управлінь або міністерств. Ці дані актуальні на момент публікації ціни нового iPhone в конкретній державі.
Розмір зарплати після сплати податків розраховано за допомогою місцевих калькуляторів зарплат. Місячну зарплату аналітики ділили на 21 - середню кількість робочих днів у місяці. Лише в країнах, де статистичні установи користуються тижневими ставками, розмір доходу ділили на 5.
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