Американські фондові індекси ростуть, найбільше - Nasdaq Composite, який вчергове побив свій максимум. Чому фондові ринки ростуть, читайте на Фінанси 24.

За підсумками торгів 3 серпня, американські фондові індекси підвищилися, а Nasdaq Composite досяг нового рекордного максимуму. Акції злетіли майже на 60% за пів року з моменту свого мінімуму 23 березня, пише finance.ua.

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Чому індекс росте

Частково індекс піднявся через фармацевтичну компанію Eli Lilly & Co. Вона повідомила про початок третьої фази випробувань препарату для профілактики COVID-19. Після цього її акції подорожчали на 1,7%.

Крім цього, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) в липні 2020 року піднявся до 54,2 пункту з червневих 52,6 пункту. Зауважимо, що аналітики очікували підвищення індексу до 53,6 пункту, тож він перевищив очікування. Про це свідчать дані Інституту управління поставками (ISM) та Trading Economics. Додамо, що це максимальний показник з березня 2019.

Nasdaq Composite – це загальний індекс NASDAQ. Він включає більше трьох тисяч компаній, які входять до лістингу біржі NASDAQ. Акції будь-якої з цих компанії впливають на індекс пропорційно своїй ринковій вартості.

Чи ростиме індекс надалі

Це залежатиме від низки подій, зокрема економічної ситуації в США. Інвестори продовжують стежити за обговоренням нових заходів підтримки економіки США. Республіканці і демократи за підсумками переговорів в минулі вихідні не змогли прийняти жодного рішення щодо заміни надбавки до допомоги з безробіття в розмірі 600 доларів на тиждень. Її термін закінчився минулого тижня.