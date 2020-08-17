Найбільший індекс S&P 500 відновлюється швидше, ніж економіка США. Як зробити правильну інвестицію та примножити свої заощадження, читайте на Фінанси 24.

Криза, спричинена коронавірусом, обвалила світову економіку, ціни на нафту, фондові індекси тощо. Проте економіка почала відновлюватися, хоч і один із найкращих результатів зараз демонструє фондовий індекс S&P 500. Що це та як на цьому можна заробити, 24 канал розпитав фінансового експерта і партнера iplan.ua Василя Матія.

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З найнижчої точки цього року у березні до сьогодні, 17 серпня, індекс S&P 500 виріс на 52%.

Як змінювався індекс S&P 500 / Libertex

Індекс S&P 500: що це? Це один з найвідоміших світових фондових індексів, який показує загальну капіталізацію 500 найбільших публічних компаній США, тобто таких, які публічно торгуються і їхні акції може придбати кожен. Це, зокрема, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook тощо.



Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й називається барометром американської економіки

Чому індекс S&P 500 стрімко росте

Експерт Василь Матій пояснює, що однією з причин є суттєве збільшення балансу ФРС (центрального банку США). Через політику кількісного пом'якшення, кількість доларів в економіці суттєво збільшилася.

До того ж, США продовжує здійснювати виплати особам, які втратили робочі місця в Сполучених Штатах.

Що цікаво, ці виплати часто є навіть вищими, ніж дохід, який люди отримували, поки мали роботу. Відповідно велика кількість американців ті кошти, які вони не витрачають, інвестують у фондовий ринок з бажанням таким чином примножити свої заощадження,

– розповідає Василь Матій.

Світова економіка, і економіка США в тому числі, відновлюється набагато повільніше, ніж зростають фондові ринки, додає експерт.

Чи варто інвестувати в індекс S&P 500

Фінансовий експерт вважає, що інвестувати в індекс варто, але не потрібно підбирати вдалий момент, а робити це регулярно. Все тому, що "історично фондовий ринок зростає на 9-10%", пояснює Василь Матій.

Таким чином, інвестувавши в індекс S&P 500, ви забезпечите собі стабільний пасивний дохід у довготривалій перспективі.