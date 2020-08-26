Україна втратила 70 мільярдів гривень інвестицій у 2020 році: дані Держстату
Через коронакризу потік капітальних інвестицій в Україну зменшився на третину у першому півріччі 2020 року.
Про зменшення інвестицій на 34,9% (на 70 мільярдів гривень) у порівнянні з першим півріччям 2019 року, повідомляє Держстат. За останні 6 місяців капітальні інвестиції склали 163 мільярди гривень.
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В яких секторах впали обсяги інвестицій
Практично усі галузі постраждали від того, що недоотримали капітальні інвестиції. Винятками стали:
- поштова та кур'єрська діяльності – + 39%;
- телекомунікаційна діяльність – + 10%.
Чи не найбільше постраждало сільське господарство, капітальні інвестицій в яке скоротилися на 45,5% у порівнянні з аналогічним періодом рік тому.
Постраждала також і промисловість, яка відчула скорочення інвестицій на 31,9%.
Інші галузі, які отримали менше інвестицій:
- будівництво — на 22,9% менше;
- торгівлі — інвестицій скоротилися на 32,5%;
- транспорт — зазнав відчутного падіння інвестицій на 54,4%.
У першому кварталі 2020 року Україні вдалося залучити майже 77 мільярдів гривень інвестицій, що на 29% менше, ніж у січні-березні 2019 року. Але зауважте, що карантинні заходи в Україні розпочалися лише у середні березні (останнього місяця першого кварталу), тож таке падіння інвестицій пов'язано не виключно з пандемією.