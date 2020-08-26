Через коронакризу потік капітальних інвестицій в Україну зменшився на третину у першому півріччі 2020 року.

Про зменшення інвестицій на 34,9% (на 70 мільярдів гривень) у порівнянні з першим півріччям 2019 року, повідомляє Держстат. За останні 6 місяців капітальні інвестиції склали 163 мільярди гривень.

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В яких секторах впали обсяги інвестицій

Практично усі галузі постраждали від того, що недоотримали капітальні інвестиції. Винятками стали:

поштова та кур'єрська діяльності – + 39%;

телекомунікаційна діяльність – + 10%.

Чи не найбільше постраждало сільське господарство, капітальні інвестицій в яке скоротилися на 45,5% у порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

Постраждала також і промисловість, яка відчула скорочення інвестицій на 31,9%.

Інші галузі, які отримали менше інвестицій:

будівництво — на 22,9% менше;

торгівлі — інвестицій скоротилися на 32,5%;

транспорт — зазнав відчутного падіння інвестицій на 54,4%.

У першому кварталі 2020 року Україні вдалося залучити майже 77 мільярдів гривень інвестицій, що на 29% менше, ніж у січні-березні 2019 року. Але зауважте, що карантинні заходи в Україні розпочалися лише у середні березні (останнього місяця першого кварталу), тож таке падіння інвестицій пов'язано не виключно з пандемією.

У 2019 році в економіку України залучили 584,45 мільярда гривень капітальних інвестицій, що на 11% більше, ніж в 2018 році.