Якщо раніше космічний туризм був у сфері наукової фантастики, то тепер він стає реальністю. Які компанії пропонують послуги космічної мандрівки та як на них заробити, читайте на Фінанси 24.

Virgin Galactic

Компанія Virgin Galactic, яка є частиною ширшої групи Virgin, прагне забезпечити регулярні суборбітальні космічні польоти для туристів. Нинішній космічний літак VSS Unity вийшов у відкритий космос у грудні 2018 року в рамках процесу випробувань, наблизивши можливість регулярних комерційних польотів.

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Компанія вже має великий список очікування охочих стати космічними туристами, з початковим внеском у розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів. Однак Virgin Galactic не обійшлася без проблем, включаючи багаторазові затримки та втрату в польоті свого космічного літака VSS Enterprise у 2014 році.

SpaceX

SpaceX вже має великий досвід, коли справа доходить до запуску космічних польотів, і компанія також сподівається потрапити на борт космічного туризму. Однак, на відміну від більшості інших компаній, що працюють у цій галузі, вони надають пріоритет місячному туризму та іншим формам космічного туризму, що виходять за межі орбіти Землі.

У 2017 році засновник компанії Ілон Маск оголосив про свої наміри направити двох туристів у подорож навколо Місяця з першою місією з місячного туризму. Спочатку місію планували на 2018 рік, але з того часу її відклали. SpaceX ще не розкрила жодної стратегії ціноутворення чи списку очікування на місячні поїздки.

Blue Origin

На сьогодні компанія Blue Origin є головним конкурентом Virgin Galactic з точки зору суборбітального космічного туризму. Однак їх пропозиція базується на більш традиційній ракеті, відомій як "Новий Шепард", яка злітає і приземляється вертикально, і їх цілями є розвиток в напрямку орбітального космічного польоту.

Як і у випадку з Virgin Galactic, компанія з космічного туризму здійснила кілька випробувальних польотів і незабаром планує здійснити комерційні польоти в космос. Однак, на відміну від Virgin Galactic, вони ще не почали брати гроші за квитки. На одному рейсі зможуть літати до 6 людей. Місця вистачатиме для виконання невагомих сальто.

Цікаво: засновником Blue Origin є найбагатша людина світу Джеф Безос, який також заснував компанію Amazon.

Як заробити на космічному туризмі

Космічний туризм – це галузь, яка тільки зароджується і якщо інвестувати в неї зараз, то можна очікувати значних прибутків у майбутньому. З цього переліку наразі лише акції компанії Virgin Galactic можна купити, оскільки компанія є публічною.

UBS у звіті за минулий рік підрахував, що космічний туризм, як суборбітальний, так і орбітальний разом, має потенційну ринкову вартість до 2030 року до 3 мільярдів доларів, пише CNBC.