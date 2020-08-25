Для пересічних людей кризові явища в економіці – це завжди страх. Адже, як відомо, вони призводять до зростання цін, рівня безробіття, бідності й знецінення накопичень.

Однак грамотний інвестор знає, що невідповідних моментів для того, щоб вдало вкласти гроші і заробити, просто не буває. Чому інвестувати в кризу справді вигідно і як це грамотно робити – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

До теми: Долар чи євро: у якій валюті краще зберігати гроші 2020 року

Не потрібно чекати слушного моменту

Здебільшого дохід від торгівлі на фінансових ринках або, іншими словами, трейдингу досить передбачуваний. Проте не завжди трейдер може отримати грандіозний прибуток під час стабільної ситуації на ринку. Адже для того, щоб здійснювати операції максимально вигідно, потрібні великі коливання вартості активів. Ці коливання посилюються під час криз, тобто волатильність у такі періоди зростає.

У результаті, придбавши актив за однією ціною, а потім, продавши його вже через кілька годин за вищою вартістю, можна отримати значно більше грошей, ніж в умовах спокійного й стабільного ринку. Саме так заробляють професійні трейдери, для яких будь-яка криза – це можливість завжди збільшити свій дохід.

Коронавірус як причина волатильності

Трейдерам-початківцям і тим, хто малознайомий зі світом фінансів, здається, що під час кризи діяльність на фінансових ринках стає повністю непередбачуваною. Однак, як свідчить досвід, це не зовсім так. Насправді, багато чого можна спрогнозувати, якщо стежити за новинами і мати загальне уявлення про основні ринкові процеси – політичні та економічні фактори, драйвери зростання або падіння ціни активу.

Пандемія коронавірусу, безумовно, сильно сколихнула світові ринки. Мало хто очікував, що ситуація розгортатиметься так, що людям доведеться тривалий час не покидати власні домівки. У результаті поведінка споживачів кардинально зміниться, а багато активів (зокрема, нафта) істотно опустяться в ціні.

Однак сьогодні всі тренди, спричинені так званою "коронакризою", зрозумілі, а волатильність все ще зберігається на високому рівні. А це означає, що зараз відмінний час для інвестицій.

Що таке волатильність? Зазвичай ціна того чи іншого активу ніколи не стоїть на місці. Вона завжди змінюється – зростає, або знижується. Отже, волатильність – це рівень зміни ціни на ринку. Адже "volatility" з англійської перекладається як "непостійність, мінливість".

Також цікаво: Заробляй разом з Цукербергом: як долучитися до успіху Facebook

На яких трендах можна заробити: реальні приклади

Сьогодні, в умовах тривалої пандемії, коли весь світ чекає ліки від коронавірусу, акції медичних і фармацевтичних компаній, особливо тих, хто займається розробкою вакцини, зростали в ціні залежно від результатів клінічних випробувань їхніх препаратів і новин про це.

Зокрема, інвестори, які користуються торговельною платформою Libertex, змогли непогано заробити на цінних паперах компанії Moderna. Ціна її акцій з січня поточного року підскочила в понад три рази – з 20 до більш ніж 70 доларів. Тобто якщо ви, наприклад, купили акції на 100 доларів, то в подальшому змогли їх продати за 300 доларів, отримавши 200 доларів прибутку. А за допомогою мультиплікатора 1:10, ваш заробіток за цей період становив би 2000 доларів.

Окрім акцій медичних компаній, хорошу динаміку зростання продемонстрували і папери торговельних онлайн-платформ (таких, як Amazon, чий власник зміг збільшити свої статки до рекордних 180 млрд доларів і утримати звання найбагатшої людини в світі), компаній-провайдерів стільникового зв’язку (Vodafone), а також підприємств, які надавали послуги для онлайн-комунікацій (Zoom, Slack). Усі ті, які вчасно вклали гроші в ці акції, вийдуть із ситуації з коронавірусом у непоганому плюсі впродовж короткого часу,

– зазначив Євген Шакотько, фінансовий аналітик Forex Club.

Як почати заробляти на фінансових ринках?

Передусім, розрахуйте свій дохід разом з професіоналами Forex Club. Замовляйте консультацію, заповнивши коротку форму внизу, й експерти компанії допоможуть вам розібратися у всіх тонкощах трейдингу та навчать вас використовувати кредитне плече для отримання максимального прибутку!