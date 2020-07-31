Одяг, прилади або будь-які товари чи послуги, зараз онлайн можна придбати будь-що. Для цього не потрібно відвідувати сотні сайтів, усі вигідні пропозиції розміщуються на спеціальних платформах. Саме такі послуги останнім часом користуються найбільшим попитом.

Тому інвестиції в активи провідних інтернет-ритейлерів станом на сьогодні доволі вигідні. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

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Час розквіту Amazon

Останні роки онлайн-продажі жваво витісняють звичайні магазини з ринку. А пандемія коронавірусу та карантин зіграли їм тільки на руку. Люди почали більше купувати саме в мережі, відповідно зростають й активи таких компаній. Зокрема, вартість цінних паперів американської корпорації Amazon вже перевищила позначку в 3000 доларів.

Першочергово проект Amazon був задуманий, як величезний книжковий магазин. Проте із року в рік на цій платформі з'являється все більше нових категорій, зараз їх вже 34. Та й це ще не межа. Фахівці радять, не зволікати і вже зараз вкладати гроші у цю компанію.

Що вплинуло на ріст акцій Amazon

Денис Повторенко, аналітик-трейдер компанії "Форекс клуб" стверджує, що активи компанії в середині березня коштували близько 1700 доларів, а в першій половині липня вони підійшли до піку на рівні 3200 доларів за акцію. Таким чином прибутковість за чотири місяці становила 100%.

Основний фактор росту це різке збільшення попиту на послуги Amazon : адже в умовах карантину люди стали масово замовляти товари онлайн.

: адже в умовах карантину люди стали масово замовляти товари онлайн. Інший позитивний фактор – хороші показники Amazon Web Services, хмарного сегмента Amazon. Він приніс компанії рекордну виручку – 10,22 мільярда доларів, показник за рік збільшився на третину.

Чи варто вкладати гроші в акції Amazon: прогноз експерта

Зараз активи Amazon трохи відійшли від максимальних значень і знаходяться на рівні близько 3000 доларів.

Це досить високий рівень, проте є ймовірність, що в подальшому ми побачимо ще один виток росту. Причина в тому, що в багатьох країнах зараз влада повертає обмежувальні заходи через коронавірус. Це може призвести до повторного зростання попиту на послуги Amazon і сприяти зростанню вартості активів. Тому в самий найближчий час можна радити купувати активи цієї компанії,

– зазначив Повторенко.

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Як розвивається сегмент онлайн-торгівлі під час карантину

Уся індустрія онлайн-торгівлі отримала сильний імпульс до розвитку. Попит на послуги інтернет-ритейлерів істотно виріс, а відповідно зросли і їх прибутки.

Наприклад, активи eBay в березні коштували 27 доларів, а в липні – уже понад 57 доларів. Якби ви вклали 1000 доларів в активи цієї компанії то за чотири місяці ваші інвестиції б подвоїлися.

Чудову динаміку також продемонстрували активи китайського онлайн-ритейлера Alibaba Group, говорить Денис Повторенко. Вони за аналогічний період зросли з 180 доларів до 246 доларів.

В цілому, активи компанії цього сегмента можна радити до покупки, тому що ймовірність їх зростання, на тлі побоювань щодо другої хвилі пандемії, досить велика,

– прогнозує експерт.

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