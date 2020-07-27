Події останніх місяців ще раз продемонстрували, що для досягнення успіху сучасний бізнес повинен пристосовуватися до постійно мінливих обставин і планувати на перспективу. Інвестори теж повинні мислити стратегічно й вибирати для вкладення коштів цінні папери тих компаній, бізнес-модель яких буде успішна найближчим часом.

Як зрозуміти, активи яких підприємств гарантуватимуть прибуток, а також, як правильно вибрати бізнес для інвестицій й мати постійний пасивний заробіток – пояснює 24 канал.

Трохи ретроспективи

Якщо зануритися в минуле, наприклад, на 10 років тому, можна зробити деякі висновки про те, які сфери були успішними й принесли інвесторам найбільший прибуток.

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З-поміж перспективних індустрій останнього часу можна виокремити сектор IT-сервісів. Водночас, найбільшу популярність, а відповідно і зростання прибутку інвесторів, продемонстрували компанії, що займаються мобільними технологіями, хмарними обчисленнями, а також платформами, які працюють за передплатою. Так, маленьку революцію свого часу зробив сервіс потокового відео Netflix. А в період пандемії коронавірусу популярність платформи зросла ще більше.

Наш світ, добре це чи погано, стає все більше цифровим, і цю тенденцію ні в якому разі не варто ігнорувати. Натомість, потрібно прагнути до того, щоб отримувати дохід від цього тренду.

Найближчі перспективи

Якщо ви хочете отримати максимальний прибуток від своїх коштів, то в найближчому майбутньому вам варто звернути увагу на ті сфери, які будуть популярними впродовж найближчих декількох років, а то і цілого десятиліття.

Перспективні тренди ринку:

цифровізація;

зростання сервісів електронної комерції та популярність індустрії електронних платежів;

поширення хмарних обчислень і нових стандартів зв'язку.

Якщо ми говоримо про сфери, які будуть затребувані в найближчому майбутньому, то це, звичайно, потокові сервіси, індустрія хмарних обчислень, онлайн-торгівля, цифрові транзакції і мережі 5G,

– коментує аналітик Forex Club Євген Шакотько.

Конкретні приклади

Щодо потокових сервісів, варто відзначити таку цікаву для інвестування компанію як Spotify – один із найперших і найдавніших сервісів потокового аудіо, за допомогою якого можна абсолютно легально слухати музику без завантаження її на комп'ютер. До речі, з квітня й до середини липня, тобто під час активної стадії пандемії, акції цього сервісу зросли більш ніж удвічі, досягнувши 277 доларів за одну штуку.

Якщо говорити про електронні платежі, то це, звичайно, цінні папери таких фінансових гігантів, як Visa, PayPal і MasterCard. Ці компанії займаються не тільки безготівковими переказами, але й постійно шукають нові напрямки для розвитку, активно цікавлячись, наприклад, технологією блокчейн і криптовалютами. У період пандемії папери цих компаній також продемонстрували хорошу динаміку. Зокрема, Visa і MasterCard принесли інвесторам близько 25% прибутку з березня.

Мобільні мережі майбутнього впроваджують такі найбільші телекомунікаційні компанії, як Vodafone і AT&T. Про свої плани зайняти нішу оператора стільникового зв’язку раніше повідомляла і корпорація Apple - з її можливостями такі масштабні плани можуть бути цілком успішно реалізовані. А це, своєю чергою, підштовхне акції виробника iPhone до нових максимумів.

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