Іран, на який США наклав санкції щодо експорту нафти, продовжує це робити, шукаючи різні способи як приховати свою діяльність.

Іранські танкери ховаються у водах Іраку, щоб здійснити перевезення нафти з судна на судно та уникнути санкцій США. Про це пише Oilprice.com, посилаючись на розслідування Wall Street Journal.

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Як Іран вивозить нафту

Згідно з джерелами та документами, іракський порт Аль-Фав є одним із регулярно використовуваних пунктів передачі. Там іранські танкери розвантажують сировину на інші судна, де вона змішується з іракською нафтою.

Такі трансфери переросли у прибутковий бізнес для залучених сторін, які потім продають змішану нафту як іракську.

Трансфери корабель-корабель, не лише біля іракського узбережжя, а й в інших місцях, стали насамперед іранським методом доставки сирої нафти іноземним покупцям на тлі санкцій. Хоча видобуток сирої нафти суттєво зменшився після повторного введення санкцій США проти Тегерану, країна все ще експортує понад 800 тисяч барелів на добу станом на перше півріччя цього року, згідно з даними TankerTrackers.com.

Хто купує нафту Ірану

Китай є найбільшим покупцем нафти в Ірані. Насправді як повідомляв Саймон Уоткінс на початку цього місяця для Oilprice.com, Китай запасався дешевою іранською сировиною.

Посилаючись на неназване джерело нафтової промисловості, наближене до міністерства нафти Тегерана, Уоткінс заявив, що Китай з 1 червня по 21 липня купив близько 8,1 мільйона барелів іранської нафти. Офіційні звіти з Китаю свідчать, що в червні країна не імпортувала жодної іранської сировини.